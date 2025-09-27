Atlético Madrid hat sich mit einem Spektakel-Sieg im Stadt-Derby gegen Real Madrid für Aufsehen gesorgt und Trainer Xabi Alonso die erste Niederlage zugefügt. Vor dem Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt am Dienstag (21 Uhr) gewann das Team von Trainer Diego Simeone in der Primera Division gegen die Königlichen hochverdient mit 5:2 (2:2). Für Real und Alonso war es nach zuvor sechs Liga-Siegen und einem Erfolg in der Königsklasse der erste Rückschlag.

Spaniens Europameister Robin Le Normand köpfte die stark aufspielenden Rojiblancos nach perfekter Flanke von Giuliano Simeone in Führung (14. Minute). Real konnte sich auf Torhüter Thibaut Courtois verlassen, der mehrfach gegen die Atletico-Offensive um Weltmeister Julian Alvarez klärte.

Das Alonso-Team zeichnete sich zudem mit Effektivität aus. Superstar Kylian Mbappé traf nach Zuspiel von Arda Güler mit der ersten Gelegenheit zum glücklichen 1:1-Ausgleich (25.). Auch der nächste Angriff war erfolgreich: Güler vollendete zum 1:2 (36.).Doppeltes Pech dagegen für Atlético: Alvarez traf mit einem Schlenzer lediglich den Außenpfosten (39.). Der vermeintliche Ausgleich durch Clément Lenglet wurde wegen vorherigen Handspiels wieder aberkannt (43.). Der Norweger Alexander Sörloth (45.+3) erzielte per Kopf doch noch das verdiente 2:2 in einer spektakulären Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich Atlético in einen wahren Rausch. Alvarez verwandelte erst einen Foulelfmeter (51.) und erhöhte dann sehenswert per Freistoß (63.). Antoine Griezmann machte in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand perfekt (90.+3).

Glasner besiegt Liverpool

Titelverteidiger FC Liverpool hat in der englischen Premier League den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen müssen. Die Reds mit Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz in der Startformation verloren nach ihrem zuvor perfekten Start bei Crystal Palace mit 1:2 (0:1), bleiben mit 15 Punkten aber Tabellenführer. Crystal, das Team des früheren Bundesligatrainers Oliver Glasners, verbesserte sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.Ismaïla Sarr brachte Palace in der neunten Minute in Führung. Der für Wirtz eingewechselte Italiener Federico Chiesa glich spät aus (87.). Doch Eddie Nketiah sorgte in der Nachspielzeit (90.+7) noch für Ernüchterung beim Team von Arne Slot. Palace bleibt damit unbesiegt in dieser Saison.

Manchester City nimmt dagegen Fahrt auf. Das Team von Pep Guardiola gewann gegen den FC Burnley 5:1 (1:1). Torjäger Erling Haaland gelangen spät seine Saisontore sieben und acht.Klub-Weltmeister FC Chelsea musste seine dritte Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen. Die Blues verloren trotz Führung durch späte Tore von Maxim de Kuyper (90.+2) und Danny Wellbeck (90.+10) mit 1:3 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler konnte sich von den unteren Regionen etwas absetzen.Wie Chelsea erlebte auch Manchester United die nächste herbe Enttäuschung. Das Team von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß. Dabei hatte der englische Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.