Florian Wirtz stand mit dem Trikot von Matchwinner Ousmane Dembélé frustriert im Regen – wenige Meter entfernt feierten die Bekanntheiten von Paris Saint-Germain ausgelassen den Einzug ins Halbfinale der Champions League: Der Titelverteidiger ließ dem FC Liverpool beim 2:0 (0:0) im Viertelfinal-Rückspiel auch an der Anfield Road keine Chance und blickte gelassen dem nächsten Gigantenduell gegen den FC Bayern oder Real Madrid entgegen. „Wir werden für das Halbfinale bereit sein, egal wer der Gegner ist. Es warten zwei große Spiele“, sagte Vitinha bei Prime Video vor den Top-Partien am 28. April und 6. Mai.



Bei Liverpool war die Enttäuschung dagegen riesig, nachdem die Reds in einer verkorksten Saison auch die letzte Titelchance vergeben hatten. Die Zukunft des angezählten Trainers Arne Slot ist offener denn je. „Es tut mir sehr leid für die Fans. Wir haben alles reingeworfen, aber es hat nicht gereicht. Jetzt müssen wir uns auf das Ende der Saison konzentrieren“, sagte ein geknickter Wirtz.



Das erneute Aus in der Königsklasse sei „ärgerlich“, ergänzte der deutsche Nationalspieler. Aber PSG sei eben „eine sehr gute Mannschaft. Es ist sehr schwer, gegen sie zu spielen und selber zu Chancen zu kommen. Uns hat das Tor gefehlt, um alles ins Rollen zu bringen.“



Liverpool hatte eben keinen Dembélé, der mit seinen Toren (73. und 90.+1) auch die letzten Hoffnungen von Wirtz und Co. auf ein Wunder von Anfield zerstört hatte. „Man muss leiden, wenn man bis ganz nach vorne kommen will. Wir haben dieses Duell mit zwei Siegen beendet, und das ist großartig“, sagte Weltfußballer Dembélé bei Canal+. Jetzt hoffe er „auf sehr gutes Saisonende. Es warten noch große Spiele auf uns.“



Es seien die „kleinen Dinge, die in einem Spiel den Unterschied ausmachen“, ergänzte PSG-Kapitän Marquinhos: „Wir haben es geschafft, stark zu bleiben und gut zu verteidigen. Man kann sehen, wie die Mannschaft gereift ist. Wir haben an Erfahrung gewonnen.“