Es ist höchste Zeit, über einen Rechtsverteidiger zu sprechen. Über einen Mann aus Liverpool auf einer Position, die gerne unterschätzt wird. Rechtsverteidiger gehen gewöhnlich am günstigsten über die Transfertische. Wer wenig kann, wird rechter Abwehrmann, lautet ein bitterböses Sprichwort. Zu viele gibt es von ihnen, zu wenige sind spektakulär. Doch in Liverpool spielt nun einer, der zu den wenigen Besonderen gehört: Trent Alexander-Arnold.

4:0 gewann seine Mannschaft, das Team von Trainer Jürgen Klopp, am Donnerstag im Spitzenspiel gegen Verfolger Leicester. Der 21-Jährige an allen vier Toren beteiligt. Und auch in der Partie gegen die Wolverhampton Wanderers an diesem Sonntag (17.30 Uhr) wird er wieder gefragt sein, so viel ist nach seinen Leistungen zuletzt sicher. Beim ersten Tor gegen Leicester schlug er die Flanke hoch auf den Torschützen Roberto Firmino, beim zweiten provozierte sein Eckball den Handelfmeter, beim dritten flankte er erneut auf Firmino, flach und wuchtig, in den Rücken der Abwehr. Und beim vierten Treffer, da war er selbst das Ende der Liverpooler Wertschöpfungskette.

Auf der linken Seite startete der FC Liverpool aus der eigenen Hälfte den Angriff. Alexander-Arnold stand tief in der eigenen Platzhälfte und rannte an den Kollegen vorbei, Rechtsaußen Sadio Mané legte ihm den Ball in den vollen Lauf. Alexander-Arnold zog ab und traf zum Prachttor in die Ecke. Der Engländer baute sich vor den Fans auf, mit verschränkten Armen und finsterem Blick. Die Aussage: Seht her, da bin ich.

Die Rolle des Rechtsverteidigers hat sich gewandelt

Alexander-Arnold profitiert davon, dass sich die Rolle des Rechtsverteidigers gewandelt hat. Früher hatten die zentralen Mittelfeldspieler die meisten Ballkontakte, beim FC Barcelona brillierte vor einigen Jahren etwa das Duo Xavi und Iniesta. Mittlerweile sind die Außenverteidiger zu heimlichen Spielmachern geworden. Gegen Leicester spielte Alexander-Arnold 60 Pässe, davon 37 in der gegnerischen Hälfte, 17 davon waren Flanken. Der Mann drängt nach vorne, aber hinterlässt - oftmals noch zum Ärger der ­Liverpool-Fans - dabei auch Lücken.

Sobald er aber zu passen beginnt, verschwindet aller Gram. Alexander-Arnold kann flanken, scharf und präzise. Er kann die Flanke aus dem Halbfeld, er kann sie an der Grundlinie, unter ­Bedrängnis. Und er kann den Pass aus der eigenen Hälfte, einen Meter über dem Boden, über 40 Meter, punktgenau zum Kollegen. Dazu gehören natürlich auch Freistöße, die er perfekt in den Strafraum serviert.