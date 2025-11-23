Die Spieler des FC Liverpool standen in der eigenen Spielhälfte und schienen sich fragend anzusehen. Gerade hatte Trainer Arne Slot im Heimspiel gegen Nottingham Forest seine letzte Auswechslung vorgenommen: Der offensive Li­nksaußen Rio Ngumoha ersetzte den Rechtsverteidiger Curtis Jones. Mit dieser Schlussoffensive wollte Slot die Partie noch irgendwie wenden, wie er später erklärte. Tatsächlich befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Verteidiger, dafür drei Mittelfeldspieler und fünf Stürmer auf dem Platz – und dazu immerhin noch ein Torwart. Doch der Plan ging sofort nach hinten los: Zehn Sekunden nach der Spielfortsetzung lag der Ball bereits im eigenen Netz; Nottinghams Morgan Gibbs-White hatte in der 78. Minute einen Abpraller verwertet. Die Fans verließen daraufhin in Massen das Stadion an der Anfield Road.