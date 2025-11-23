Die Spieler des FC Liverpool standen in der eigenen Spielhälfte und schienen sich fragend anzusehen. Gerade hatte Trainer Arne Slot im Heimspiel gegen Nottingham Forest seine letzte Auswechslung vorgenommen: Der offensive Linksaußen Rio Ngumoha ersetzte den Rechtsverteidiger Curtis Jones. Mit dieser Schlussoffensive wollte Slot die Partie noch irgendwie wenden, wie er später erklärte. Tatsächlich befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Verteidiger, dafür drei Mittelfeldspieler und fünf Stürmer auf dem Platz – und dazu immerhin noch ein Torwart. Doch der Plan ging sofort nach hinten los: Zehn Sekunden nach der Spielfortsetzung lag der Ball bereits im eigenen Netz; Nottinghams Morgan Gibbs-White hatte in der 78. Minute einen Abpraller verwertet. Die Fans verließen daraufhin in Massen das Stadion an der Anfield Road.
Debakel des englischen MeistersLiverpool und der Fluch der halben Milliarde
Lesezeit: 3 Min.
Sechs der letzten sieben Spiele verloren, 0:3 an der Anfield Road gegen den Vorletzten Nottingham: Die Krise des FC Liverpool zeigt, dass zu viele teure Weltklassespieler auf einmal im Kader auch eine Belastung sein können.
Von Sven Haist, London
Jörg Schmadtke:„In Liverpool sitzt die Sekretärin in der Kantine neben dem Topspieler“
Der deutsche Manager Jörg Schmadtke hat acht Monate beim FC Liverpool mit Jürgen Klopp gearbeitet und bezeichnet die Station als Höhepunkt seiner Karriere. Eine Schwärmerei über einen legendären Standort der Fußballwelt.
