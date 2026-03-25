Nach neun Jahren im Verein verlässt Mohamed Salah den FC Liverpool . Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze des Klubs in der Premiere-League-Ära geht nach dem Ende der Saison, wie der englische Traditionsverein bekannt gab. Obwohl der Vertrag noch bis 2027 gültig war, einigten sich beide Seiten auf ein früheres Ausscheiden.

„Dieser Klub wird immer mein Zuhause sein“, sagte Salah in einem Video in den sozialen Netzwerken. „Ich habe nicht genug Worte für die Unterstützung, die ihr mir während der schönsten Zeit in meiner Karriere gegeben habt“, sagte der aktuell mit einer Muskelverletzung pausierende Profi in Richtung Fans. 2017 war er vom italienischen Klub AS Rom zum LFC gewechselt.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Der Ägypter gehört zu den größten Spielern des Klubs. Der zweimalige Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im nationalen Pokal und zweimal den Gewinn des Ligapokals.

„Wir haben Siege gefeiert. Wir haben die wichtigsten Trophäen gewonnen. Und wir haben gemeinsam die schwersten Zeiten durchgestanden“, sagte Salah, der die meisten der Titel unter dem deutschen Coach Jürgen Klopp gesammelt hat.

Ärger beim FC Liverpool : Salah legt ein Feuer Mit einer Wutrede attackiert Liverpools Sturmheld Mohamed Salah Trainer Arne Slot, der streicht ihn dafür aus dem Aufgebot. Ein Winterwechsel bahnt sich an – und die Stimmung im Klub könnte schlechter kaum sein. SZ Plus Von Sven Haist ...

Noch in dieser Saison hatte es Zoff gegeben, als sich Salah über zu wenig Einsatzzeit echauffiert hatte und nach einer Wutrede gegen den Verein und Trainer Arne Slot zum Champions-League-Spiel bei Inter Mailand aussortiert worden war. Kurz darauf wurde er in der Liga wieder eingesetzt, ehe er mit den Ägyptern beim Afrika-Cup antrat.

In der Premiere-League-Ära erzielte er für den LFC die meisten Tore und liegt mit 191 Treffern auf Rang vier der Liga-Rangliste hinter Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) und Alan Shearer (260).

In der LFC-internen ewigen Torschützenliste für alle Wettbewerbe steht Salah auf Rang drei mit 255 Treffern in 435 Spielen hinter Ian Rush (346/660) und Roger Hunt (285 Treffer/492 Spiele).