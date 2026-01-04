Nach dem nächsten Treffer von Florian Wirtz hat Titelverteidiger FC Liverpool in einer turbulenten Nachspielzeit noch einen Sieg verspielt. Beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham traf Wirtz in der 57. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 für den Tabellenvierten der Premier League und egalisierte damit den früheren Rückstand durch Ex-Liverpool-Profi Harry Wilson (17.). Cody Gakpo (90.+4) sorgte in der Nachspielzeit sogar für die Liverpooler Führung, doch ein fulminanter Distanzschuss von Harrison Reed (90.+7) bescherte Fulham noch den insgesamt gerechten Ausgleich.

Ähnlich spät verspielte auch ein lange Zeit dominierendes Manchester City zwei Punkte im Meisterschaftsrennen mit dem FC Arsenal. Beim 1:1 (1:0) gegen Chelsea glich Enzo Fernández erst in der vierten Minute der Nachspielzeit für die Gäste aus London aus. Kurz vor der Pause hatte Tijjani Reijnders (42.) ManCity in Führung gebracht. Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es ein neuerlicher Dämpfer: Bereits zum Jahreseinstand hatte sie beim 0:0 beim AFC Sunderland gepatzt.

Chelsea hatte sich am Neujahrstag von Trainer Enzo Maresca getrennt. Laut Medienberichten sollen angebliche Gespräche des Italieners mit Manchester zu den Gründen für die Trennung gehört haben. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Maresca könne Guardiola im Sommer beerben. Am Sonntag saß Calum McFarlane als Interimstrainer auf der Bank.

Thiaw trifft beim Sieg von Newcastle

Über einen eigenen Treffer durfte auch Malick Thiaw beim 2:0 (0:0) von Newcastle United gegen Crystal Palace jubeln. Der deutsche Abwehrspieler stocherte den Ball in der 78. Minute aus einem Getümmel heraus zum Endstand ins Netz. Nick Woltemade war gegen das Team des früheren Bundesligatrainers Oliver Glasner erst kurz zuvor eingewechselt worden. Newcastle rückte dank des Erfolges ins Mittelfeld der Tabelle vor.

In der Tabelle liegt ManCity nun sechs Punkte hinter Arsenal, punktgleich mit Aston Villa. Liverpool ist vor dem FC Chelsea Vierter und sieht schon bald dem nächsten Spitzenspiel entgegen: Am Donnerstag müssen die Reds beim Spitzenreiter FC Arsenal antreten.