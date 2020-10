Von Sven Haist, London

Die Anzahl an Gegentoren hat Jürgen Klopp umgehauen. Normalerweise verfolgt der Trainer des FC Liverpool die Spiele im Stehen, in der Schlussphase der Auswärtspartie bei Aston Villa aber ließ Klopp sich auf einer Werbebande nieder, fernab seines eigentlichen Arbeitsplatzes - so, als hätte er persönlich mit den sieben Gegentreffern seines Teams absolut nichts zu tun.

Seit der Deutsche vor fünf Jahren seine Arbeit an der Mersey begann, war der Umgang mit historischen Niederlagen meistens Sache der anderen Trainer gewesen. Am Sonntagabend bekam Klopp beim krachenden 2:7 im Villa-Park nun zu spüren, wie die Kollegen Darko Milanic (NK Maribor/0:7) und Massimo Carrera (Spartak Moskau/0:7) sich gefühlt haben müssen, als ihre Klubs jeweils im Herbst 2017 von Liverpool in der Champions League düpiert wurden. In seiner Trainerkarriere ist Klopp einzig mit Mainz 05 ein ähnliches Desaster widerfahren: beim 1:6 gegen Werder Bremen vor 14 Jahren.

Mit den meisten Gegentoren eines englischen Meisters in einem Ligaspiel seit Arsenals 1:7 in Sunderland 1953 hat es Liverpool auf die fettgedruckten Titelseiten des Boulevards geschafft - was nicht einfach gewesen ist, gemessen daran, dass der Vorjahresdritte Manchester United vor Anpfiff des Liverpool-Spiels mit 1:6 den Tottenham Hotspur im heimischen Old Trafford unterlag. Und dann war da ja noch der Vizemeister Manchester City, der in der Vorwoche gegen Leicester City ein 2:5 kassiert hatte und sich beim 1:1 im Duell mit Leeds United am Samstag wieder locker fünf Stück hätte einfangen können.

"Crazy", schreiben die Zeitungen - und das war es wirklich

Die meisten Zeitungen benutzten für ihre Schlagzeilen unisono ein Wort: "crazy" - verrückt! Und das war es diesmal wirklich: In der Chronik des Inselfußballs, dessen bisherige 121 Saisons bis ins Jahr 1888 zurückreichen, lässt sich kein Tag finden, an dem die beiden erfolgreichsten Klubs Manchester United (20 Titel) und FC Liverpool (19 Titel) gemeinsam eine vergleichbare Zurechtweisung erlebten. Das kostenlose Klatschblatt Metro fragte nicht zu Unrecht: "Ist das tatsächlich so passiert?"

Bei der Deutung der Ergebnisse kommt man nicht um den Gedanken herum, dass eventuell eine höhere Macht des Fußballs die Zeit für gekommen hielt, den drei besten Klubs der Vorsaison auf der Insel mal richtig die Leviten zu lesen. Die sagenhaften Resultate für Villa (Tore: Ollie Watkins 4./22./39., John McGinn 35., Ross Barkley 55., Jack Grealish 66./75.), Tottenham (Tanguy Ndombele 4., Son Heung-min 7./37., Harry Kane 30./79./Elfmeter, Serge Aurier 51.) und Aufsteiger Leeds (Rodrigo 59.) an diesem Wochenende würden so gesehen stellvertretend für die Burnleys, Sheffields und Fulhams dieser Liga stehen, deren Dasein in der Premier League für die gehypten Topvereine oft nur darin liegt, sich wöchentlich zu deren Spielzeugen zu machen.

Mehr denn je meinen einige Trainer, mit ihren Spielphilosophien dem Fußball seine Unberechenbarkeit, also die Spannung nehmen zu können. Jetzt hat der Fußball auf eindrucksvolle Art zurückgeschlagen - indem die herben Niederlagen der Branchenführer aufzeigen, dass weiterhin kein Verein, kein Trainer, kein Spieler und auch keine Spieltheorie größer ist als das Spiel selbst. Als Klopp gefragt wurde, wie er sich die schrägen Resultate der Favoriten erkläre, schaute er in die Luft. Eine adäquate Antwort fand er nicht. Das Massenblatt Sun titelte über sein Team: "Top of the Flops!"