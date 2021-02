Von Javier Cáceres

Als Kulisse eignet sich Budapest prächtig, die ungarische Hauptstadt hat daraus ein einträgliches Geschäft gemacht. Schon seit Jahren gibt Budapest die Fassaden für teure Filmproduktionen her: Die Preise sind vergleichsweise günstig und viele Regisseure fühlen sich an andere Metropolen erinnert, vorzugsweise an Moskau, was Budapest zum Beispiel zu einer großartigen Bühne für actiongeladene Spionagefilme macht.

Zurzeit ist bekanntlich Pandemie, und das bedeutet unter anderem, dass (ebenfalls zurzeit) eher wenige Kinoproduktionen anlaufen oder fertiggestellt werden. Seinen Kulissencharakter hat sich Budapest aber, mutatis mutandis, mit den notwendigen Anpassungen also, bewahren können; statt der Film- stellt es nun der Fußballindustrie eine Bühne bereit.

Am Dienstag fand im Puskas-Stadion ein Achtelfinalhinspiel der Champions League statt, obwohl Ferencvaros gar nicht mehr im Wettbewerb ist. Weil aber Bewohner des Vereinigten Königreichs wegen der Coronavirus-Mutanten nicht nach Deutschland reisen dürfen, empfing RB Leipzig den FC Liverpool in der ungarischen Hauptstadt. Und verlor durch Tore der Liverpooler Hauptdarsteller Mohammed Salah und Sadio Mané mit 0:2.

Für den Sieg musste sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp nicht grämen, im Gegenteil. Und doch stimmte es auch, was sein Kollege Julian Nagelsmann sagte: Dass Leipzig beim Gegenpressing-Festival "garantiert nicht zwei Tore", ja "eigentlich gar nicht schlechter" gewesen sei als der zuletzt kriselnde und mutmaßlich entthronte englische Premier-League-Meister.

Leipzig zeigt sich ebenbürtig, macht aber zu viele Fehler

Nagelsmann erklärte, nach der Partie ein paar Gesprächsfetzen mitbekommen zu haben, und siehe: Im Dialog mit den Leipziger Spielern habe kein Liverpool-Profi mit einem angeblich extrem verdienten Sieg geprahlt. "Ich glaube schon, dass wir uns Respekt erarbeitet haben", sagte Nagelsmann. Nur: Die Leipziger leisteten sich nach der Pause individuelle Fehler, die auf jedem und erst recht auf diesem Niveau bestraft werden und nun das Fortkommen schwierig gestalten. Beim 0:1 durch Mohammed Salah hatte Marcel Sabitzer auf Lukas Klostermann passen wollen, aber den Ägypter bedient (53.). Beim 0:2 wiederum schlug Nordi Mukiele bei einem lang nach vorn geschlagenen Ball Liverpools daneben - was dazu führte, dass Mané im Stile eines Eishockeyspielers beim Penalty-Shootout auf Leipzigs Torwart Peter Gulacsi zulaufen und vollenden konnte (58.). "Wenn da Salah und Mané auf dich zukommen, ist das als Abwehrspieler nicht so schön. Da weißt du genau, dass du den Ball nun möglichst genau treffen musst", feixte Klopp.

"Ich weiß, wie dominant und physisch überwältigend die Leipziger sein können", sagt Klopp

Ärger verspürte sein Kollege Nagelsmann dennoch. Vor allem, weil sein Team Chancen ungenutzt ließ. Als Liverpool noch versuchte, zu dechiffrieren, in welchem der vielen Systeme Leipzig agieren würde, traf Dani Olmo nach Angeliño-Flanke den Pfosten (5.); kurz nach der Pause scheiterte Christopher Nkunku an Liverpools Schlussmann Allison, was Klopp besonders freute. Zuletzt war der Brasilianer außergewöhnlich indisponiert gewesen, nun sagte ihm Klopp einen guten Schlaf auf dem Heimflug voraus.

Ganz grundsätzlich freute Klopp aber, dass die Verantwortung für die Böcke der Leipziger bei seiner Mannschaft gewesen seien. Sein Team habe in den richtigen Räumen die Bälle erobert - und die Leipziger zu Fehlern gezwungen. "Ich weiß, wie dominant und physisch überwältigend die Leipziger sein können", sagte er. Aber: "Was auch immer sie versuchten - wir hatten eine Antwort. Wir waren gut. Wir waren taktisch gut". Und dann ist da auch noch die Historie, die streng auf Seiten des englischen Traditionsklubs steht. In seiner glorreichen Europapokalgeschichte hat Liverpool 37 Mal auf fremden Terrain Hinspielsiege erzielt - und ist dann in allen Fällen weitergekommen.

Den Versuch, die K.-o.-Runde zu überstehen, werden die Leipziger selbstredend unternehmen. Wegen der Mutanten-Krise auf der Insel ist nicht ausgeschlossen, dass Budapest nochmals als Bühne herhalten muss. Die europäische Fußballunion Uefa hat Liverpool bereits ersucht, sich nach Ausweichkulissen zu erkundigen. Nun ist das Puskas-Stadion nicht Anfield, aber nicht nur die Leipziger, auch Klopp fühlte sich in Budapest wohl. Klopp sagte, seine Mannschaft habe es an das Estadio Metropolitano von Atlético Madrid erinnert und sich darob gut gefühlt. Kein Wunder: In Spaniens Hauptstadt holte Liverpool im Jahr 2019 unter Klopp gegen Tottenham Hotspur den sechsten Champions-League-Titel seiner Geschichte.