Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum ersten Mal die Klub-WM gewonnen und den dritten internationalen Titel 2019 geholt. Liverpool setzte sich im Finale in Doha/Katar gegen den Libertadores-Cup-Sieger CR Flamengo aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung durch. Roberto Firmino (99.) erzielte wie schon im Halbfinale gegen Monterrey CF (2:1) den entscheidenden Treffer.

Der souveräne Tabellenführer der Premier League hatte zuvor schon die Champions League und den Uefa-Supercup gewonnen. Liverpool ist der zweite englische Klub nach Manchester United (1:0 bei der Klub-WM 2008 gegen LDU Quito und 1:0 im Weltpokal 1999 gegen Palmeiras Sao Paulo), der sich den Titel sicherte.

Gündogan führt Manchester City zum Sieg

Der englische Fußballmeister Manchester City ist durch ein 3:1 (2:1) mit einem Strafstoßtor von Nationalspieler Ilkay Gündogan im Verfolgerduell gegen Leicester City bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten herangerückt. Weiterhin unangefochten vorn in der Premier League liegt Champions-League-Sieger FC Liverpool, der bei der Klub-WM in Katar im Endspiel am Samstag auf Flamengo traf und in der Premier League spielfrei hatte.

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp haben zehn Punkte Vorsprung auf Leicester und elf auf ManCity. Jamie Vardy (22.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Riyad Mahrez (30.), Gündogan per Foulelfmeter (43.) und Gabriel Jesus (69.) brachten aber die Citizens mit ihren Treffern auf die Siegerstraße.

Noch ohne die neuen Teammanager Carlo Ancelotti und Mikel Arteta trennten sich der FC Everton und der FC Arsenal torlos. Am Samstag hatten die Toffees die Verpflichtung von Ex-Bayern-Coach Ancelotti (zuletzt SSC Neapel) bekannt gegeben. Sein Debüt auf Evertons Bank als Nachfolger des zu Monatsbeginn entlassenen Portugiesen Marco Silva gibt Ancelotti am Zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) am Boxing Day gegen den FC Burnley.

Arteta, der seit Freitag als neuer Chefcoach bei Arsenal feststeht, wird seinen neuen Posten am Sonntag antreten. Am Samstag in Liverpool saßen noch Interimscoach Freddie Ljungberg und Assistent Per Mertesacker auf der Bank. Torwart Bernd Leno stand in der Arsenal-Startelf, während Mesut Özil wegen einer Fußverletzung nicht zur Verfügung stand. Auf der Bank der Gäste saß der 2014er-WM-Champion Shkodran Mustafi.

Barcelona siegt souverän

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft vorgelegt. Der Titelverteidiger gewann am Samstag mit 4:1 (2:0) gegen Deportivo Alaves und baute den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid vorerst auf drei Punkte aus. Die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos spielen am Sonntag (21.00 Uhr) gegen Athletic Bilbao und weisen derzeit eine um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz auf. Barcelona ging durch den französischen Weltmeister Antoine Griezmann (14.) in Führung, der frühere Bundesliga-Profi Arturo Vidal (45.), Weltfußballer Lionel Messi (69.) und Luis Suárez (75./Handelfmeter) erhöhten. Für Alavas erzielte Pere Pons das zwischenzeitliche 1:2.