Der FC Liverpool verpatzt den Saisonstart in der Premier League und steckt im Tabellenmittelfeld fest. Viele Probleme erinnern an Jürgen Klopps späte Zeit als BVB-Trainer - und doch ist da ein entscheidender Unterschied.

Von Felix Haselsteiner, München

Vielleicht brauchte es auch nur die drei Tore, um alles zu verändern. Als Mohamed Salah am Mittwoch in der 68. Minute gegen die Glasgow Rangers eingewechselt wurde, stand es 3:1 für den FC Liverpool. Dann folgte einer der bemerkenswertesten Hattricks der Champions-League-Geschichte, drei Tore in sechs Minuten bei gerade einmal neun Ballberührungen. Und schließlich folgte die Frage, ob es vielleicht dieser Mittwoch gewesen sein könnte, an dem sich die Saison des Ägypters zum Besseren wendete - und damit auch die des FC Liverpool.