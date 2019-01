19. Januar 2019, 18:27 Uhr Internationaler Fußball Klopp jubelt nach Sieben-Tore-Krimi

Der FC Liverpool gewinnt in Unterzahl 4:3 gegen Crystal Palace - in der Nachspielzeit fallen zwei Tore. In Spanien erobert Real Madrid im Spitzenspiel den dritten Platz. PSG schießt neun Tore in der Ligue 1.

Der FC Liverpool hat in einem Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte am Samstag nach Rückstand und in Unterzahl mit 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace. Damit erhöhten die Reds ihren Vorsprung auf den Zweiten Manchester City zumindest vorläufig auf sieben Punkte. Der Fußballmeister spielt am Sonntag beim Tabellenletzten Huddersfield Town.

Doppel-Torschütze Mohamed Salah (46./75. Minute), der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (53.) und Sadio Mané (90.+3) erzielten in Anfield die Tore für Liverpool. Palace war zuvor durch Andros Townsend (34.) in Führung gegangen. James Tomkins (65.) hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste getroffen. Der Ex-Schalker Max Meyer (90.+5) erzielte das späte Anschlusstor. Liverpool musste die Schlussminuten in Unterzahl überstehen, nachdem James Milner (89.) für ein Foul die gelb-rote Karte kassiert hatte.

Rekordmeister Manchester United feierte den sechsten Sieg im sechsten Premier-League-Spiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer. Beim 2:1 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion trafen Paul Pogba (27.) per Foulelfmeter und Marcus Rashford (42.) für die Red Devils. Den Treffer für Brighton erzielte der frühere Ingolstädter Pascal Groß (72.).

Real Madrid siegt im Spitzenspiel

Champions-League-Sieger Real Madrid arbeitet sich in der spanischen Fußballliga in kleinen Schritten nach oben. Ohne den verletzten 2014er-Weltmeister Toni Kroos (Muskelfaserriss) setzten sich die Königlichen in der Spitzenpartie des 20. Spieltags gegen den FC Sevilla mit 2:0 (0:0) durch und übernahmen in der Tabelle den dritten Tabellenplatz von den Andalusiern.

Der Brasilianer Casemiro brachte Real in der 78. Minute in Führung, Luka Modric (90.+2) setzte den Schlusspunkt für die Mannschaft des nicht unumstrittenen Trainers Santiago Solari. Meister und Tabellenführer FC Barcelona empfängt am Sonntag CD Leganes und könnte den Erzrivalen aus der Hauptstadt wieder auf zehn Punkte distanzieren.

PSG schießt neun Tore

Paris Saint Germain strebt unbeeindruckt seiner achten Meisterschaft entgegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel besiegte das Tabellenschlusslicht EA Guingamp mit 9:0 (3:0) und feierte seinen höchsten Heimsieg in der Ligue 1. Gegen den Underdog war das Ensemble aus der Hauptstadt am 9. Januar fast schon sensationell im Ligapokal ausgeschieden.

Die Stürmer Neymar (11., 68.), Kylian Mbappe (37., 45., 80.) und Edinson Cavani (59., 67., 75.) sowie Thomas Meunier (83.) schossen im Prinzenpark den nie gefährdeten 17. Saisonsieg der Pariser im 19. Saisonspiel heraus. Julian Draxler wurde beim souveränen Tabellenführer in der 19. Minute für den angeschlagenen Italiener Marco Verratti eingewechselt, Draxlers Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer spielte als Rechtsverteidiger durch.