Von Sven Haist, London

So wie im League-Cup-Finale am Sonntagabend hat Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool wahrscheinlich noch nie gejubelt. Nach dem Siegtreffer zum 1:0 durch Kapitän Virgil van Dijk in der 118. Spielminute riss er die Arme nach oben und fiel reihenweise seinen Assistenten und Betreuern um den Hals. Obwohl Klopp in seiner Karriere alle bedeutenden Vereinstrophäen im Weltfußball gewonnen hat, dürfte ihm dieser zweite Triumph im League Cup besonders viel bedeuten. Denn in keinem der vorherigen Endspiele hatte seine Mannschaft eine solch herausragende Willensleistung abgeliefert wie gegen den FC Chelsea im Wembley-Stadion.