FC Liverpool:Klopp lacht zum großen Jubiläum

Von Sven Haist, London

So richtig ersichtlich war es nicht, was Jürgen Klopp dazu bewog, das unansehnliche 0:0 zwischen seinem FC Liverpool und dem FC Chelsea in der Premier League mit dem für ihn nach Siegen so typischen Strahlegesicht zu goutieren. Vielleicht erfreute sich Klopp am ersten gegentorlosen Ligaspiel seiner Mannschaft seit drei Monaten oder ihm gefiel, dass er nach Abpfiff seinem früheren Spieler Pierre-Emerick Aubameyang auf dem Platz über den Weg lief, den er einst zu Borussia Dortmund geholt und mit ihm dort erfolgreich zusammengearbeitet hatte.

Oder, und das wäre wohl der plausibelste Grund: Jürgen Klopp wollte sich am Samstag einfach nicht die Laune verderben lassen. Schließlich feierte der Deutsche an der Anfield Road ein ganz besonderes Jubiläum - das 1000. Pflichtspiel seiner Trainerkarriere, knapp 22 Jahre nach seinem Debüt für Mainz 05 (1:0 gegen Duisburg). Davon absolvierte er 270 Partien mit Mainz, 319 Matches mit Dortmund und nun, nach dem Remis gegen Chelsea, 411 Spiele mit Liverpool. Als einer der Gratulanten übermittelte Trainerlegende Alex Ferguson (2155 Spiele) vor Anpfiff seine Anerkennung. Ferguson lobte das Engagement seines Kollegen als "inspirierend" und begrüßte Klopp "sehr erfreut" als neues Mitglied im 1000er-Klub der League Managers Association - jener Hall of Fame, in die nur Trainer aufgenommen werden, die eine vierstellige Zahl an Profispielen vorweisen können.

Angesichts der 1000 Spiele fühle er sich "wirklich gesegnet", sagte Jürgen Klopp, die Marke sei eine "riesige Sache" und eine "verrückte Zahl". Sein Bart sei jetzt grau, witzelte er, was nicht der Fall gewesen wäre, als er seine Amtszeit in Liverpool im Oktober 2015 aufgenommen habe. Daher müsse dies entweder "am Alter" liegen oder an seinem "LFC-Job" - was sich momentan gut nachvollziehen lassen würde.

Nach dem Kraftakt in der Vorsaison, bei dem Klopp durch den Gewinn von League Cup und FA Cup mit Liverpool seine Trophäensammlung in England vervollständigte, schwächelt sein von vielen Verletzungen geplagtes Team in dieser Saison. Die Leistungsdelle hatte sich infolge der Niederlage in der Vorwoche (0:3 in Brighton) sogar so weit eingebeult, dass Klopp hernach bilanzierte, nochmals "von vorn anfangen" zu müssen. Oder besser: Von hinten, weil Liverpool nach der WM-Pause 13 Gegentore in sechs Pflichtspielen kassiert hatte.

Seine Mannschaft müsse "kleine Schritte" gehen, sagt Klopp

Und der neue Fokus auf die Defensive schlägt sich bereits in ersten Ergebnissen nieder. Nach dem Weiterkommen im FA Cup unter der Woche (1:0 in Wolverhampton) gelang den Reds das zweite Spiel ohne Gegentreffer in Serie. Eine Bilanz, die Liverpool bis hierhin nur einmal in dieser Saison vorweisen konnte: im Oktober, als sowohl Manchester City als auch West Ham nacheinander 1:0 besiegt wurden.

Die Zeitung Guardian urteilte, das 1000. Klopp-Spiel werde deshalb "nicht in bester Erinnerung" bleiben, sofern überhaupt. Doch Klopp konnte immerhin für sich konstatieren, dass seine Elf mal wieder bereit war, mit Herz und Seele das eigene Tor zu verteidigen. Dabei kam der Abwehr um den fehlenden Stabilisator Virgil van Dijk die konservative Spielweise zugute. Anders als üblich zog sich Liverpool weiter zurück und attackierte nicht mehr an vorderster Stelle. Seine Mannschaft müsse "für kleine Schritte" bereit sein, erklärte Klopp seine Maßnahmen nach der Partie, und dies sei ein "kleiner Schritt gewesen".

Die Ligaunterbrechung kommt vor allem Chelsea zugute

Die von vielen Unzulänglichkeiten geprägte Partie lebte weniger von der individuellen Klasse der Spieler als von der Nervosität der Mannschaften. Sie konnten sich wegen des jetzt schon erheblichen Rückstands auf die Champions-League-Ränge (derzeit neun Punkte) keine weitere Niederlage erlauben. Und so wies Klopp mit feiner Ironie darauf hin, dass ihm vor der Partie "jeder" vorgehalten hätte, der Tabellenneunte (Liverpool) würde hier gegen den Tabellenzehnten (Chelsea) spielen. Dies sei auch "die Wahrheit" gewesen - und mit dieser Tabellenregion werden sich beide Vereine vor der bevorstehenden zweiwöchigen Ligapause zunächst abfinden müssen.

Die Ligaunterbrechung kommt vor allem dem in den nationalen Pokalwettbewerben bereits ausgeschiedenen Chelsea zugute. Erstmals seit seinem Amtsantritt im September besitzt Trainer Graham Potter die Möglichkeit, mit seinem kompletten Kader ausführlich trainieren zu können. Für ihn geht es vor allem darum, die in diesem Winter für rund 175 Millionen Euro akquirierten sechs neuen Spieler zu integrieren. Keiner davon ist älter als 23 Jahre. Dies verschafft Chelsea eine aussichtsreiche Perspektive - wenn denn die geholten Profis einschlagen und es Potter gelingt, daraus ein stimmiges Team zu entwickeln. Bisher fällt es ihm schwer, eine eingespielte Startelf zu finden. Daran dürfte er in den kommenden Wochen gemessen werden, insbesondere mit dem damit verbundenen Abschneiden gegen Dortmund im Achtelfinale der Champions League.

Auf die Königsklasse als Ausweichoption für eine nicht unbedingt gelungene Meisterschaftsrunde spekuliert auch Liverpool. Trotz seiner langen Trainerkarriere stelle die Motivation noch "kein Problem" für ihn dar, sagte Jürgen Klopp. Er habe "ausreichend Energie" für weitere zehn Jahre. Und das Lachen ist ihm bei all den Schwierigkeiten auch noch nicht vergangen