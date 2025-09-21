Die Bayern-Trainer Nagelsmann und Tuchel wussten nichts mit Ryan Gravenberch anzufangen – auch Klopp nutzte in Liverpool nicht sein ganzes Talent. Nun hat ihn Arne Slot aber auf die perfekte Position geschoben.

Von Sven Haist, Liverpool

Ursprünglich hatte Arne Slot geplant, Ryan Gravenberch nach etwa einer Stunde vom Platz zu nehmen. Dies verriet der Trainer des FC Liverpool nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg im 247. Merseyside-Derby gegen den Stadtnachbarn FC Everton. Slot war keineswegs unzufrieden mit der Leistung seines Mittelfeldstrategen, und eine taktische Umstellung war ebenfalls nicht vorgesehen. Vielmehr ging es ihm darum, Gravenberch zu schonen, nachdem dieser in allen bisherigen Pflichtspielen der Saison, in denen er im Kader stand, stets die volle Spieldistanz absolviert hatte.