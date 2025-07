Der oft eher zurückhaltende FC Liverpool investiert diesen Sommer 300 Millionen Euro in neue junge Spieler. Dahinter steckt ein Strategiewechsel der Besitzer – denen die Nöte des FC Bayern gerade recht kommen könnten.

Von Sven Haist

Das Finale der Klub-WM fand nahezu vor der Haustür der Fenway Sports Group statt. Die amerikanische Investmentfirma, zu deren prominentesten Vermögenswerten der Liverpool Football Club zählt, hat ihren Sitz in Boston, gerade mal vier Autostunden von der Endspielstätte in New Jersey entfernt. Es liegt daher nahe, dass die Unternehmensführung um den Börsenhändler John W. Henry, trotz der Abwesenheit des eigenen Vereins bei diesem Sommerturnier, die Finalisten so aufmerksam beobachtet hat wie die Aktienkurse an der Wall Street.