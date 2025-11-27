Champions League„Horrorshow“ in Anfield – Liverpools Krise setzt sich fort

Die Krise des FC Liverpool hat sich nach der 1:4-Niederlage in der Champions League gegen PSV Eindhoven weiter verschärft. Das Team von Trainer Slot hatte einen frühen Rückstand ausgeglichen, dann aber wenige Tage nach einem 0:3 in der Premier League gegen Kellerkind Nottingham Forest ein weiteres Heimdebakel erlebt. „Das ist ein Schock – für die Spieler, für die Journalisten, für mich, für uns alle“, sagte Slot nach dem Spiel. „Das ist sehr, sehr, sehr unerwartet, wenn man sich unsere Qualität anschaut.“

Nach der nächsten „Horrorshow“ (BBC) samt eines „erstaunlichen Einbruchs“ (Guardian) kritisierten die britischen Medien Slot und sein Team. Erstmals seit September 1992 kassierte Liverpool in drei aufeinanderfolgenden Spielen drei oder mehr Gegentore.Es war die neunte Pleite in den letzten zwölf Spielen. „Das Horrorspiel in Anfield stürzt Arne Slot nach einem weiteren peinlichen Desaster in eine ausgewachsene Krise – es ist offensichtlich, dass seine Reds-Stars nichts mehr zu geben haben“, schrieb die Daily Mail. Der Telegraph titelte von der schlimmsten Krise seit 72 Jahren und sprach von einer Demütigung, die weit mehr sei als eine Krise.

Der in der Kritik stehende Trainer konnte der Niederlage gegen das Team von Trainer Peter Bosz aber auch Positives abgewinnen. „Wir sind in das Spiel zurückgekommen und hatten genug Chancen, das 2:1 zu machen – ich denke, zur Halbzeit hat niemand damit gerechnet, dass wir 1:4 verlieren würden“, sagte Slot, der wieder ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Florian Wirtz antreten musste, beim Sender TNT Sports.

Steven Gerrards Urteil fällt eindeutig aus

Weniger positiv sah eine Liverpool-Legende die Partie. „Sie kassieren zu viele Gegentore, sie sind zu offen, sie sind anfällig und instabil“, sagte Steven Gerrard. „Anfield erzählt eine Geschichte. Die Sitze sind leer“, sagte er mit Blick auf unzufriedene Fans, die bereits am vergangenen Wochenende beim Liverpooler 0:3 gegen Nottingham Forest vorzeitig das Stadion verlassen hatten. „Die Probleme von Liverpool werden immer größer, der Druck nimmt weiter zu“, sagte Gerrard.

Der englische Fußballmeister hat in der Premier League bereits sechs Niederlagen kassiert und liegt nur auf dem zwölften Platz. In der Champions League rutschte Liverpool auf den 13. Rang. Am Sonntag wartet wieder der Ligaalltag, dann gastiert Slots Mannschaft bei West Ham United.