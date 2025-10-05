Das 1:2 bei Chelsea ist die dritte Niederlage in einer Woche, Arne Slots teuer eingekauftes Wunschteam offenbart erneut strukturelle Schwächen. Florian Wirtz kommt von der Bank – und hat mittlerweile in England einen spöttischen Spitznamen.

Als der vierte Offizielle sieben Minuten Nachspielzeit anzeigte, stürmte Arne Slot wütend auf ihn zu. Die Zahl seiner Diskussionen mit Referees hat in dieser Saison merklich zugenommen, immer wieder missfallen dem Trainer des FC Liverpool Entscheidungen. Auch am Samstagabend im Premier-League-Topspiel beim FC Chelsea suchte Slot wiederholt und offensichtlich unsachlich den Austausch mit dem Schiedsrichtergespann. Wie sein Gegenüber Enzo Maresca wurde auch er dafür mit der gelben Karte verwarnt.