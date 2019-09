Detailansicht öffnen Ausgewichen: Robert Lewandowski von Bayern München geht an Ibrahima Konaté vorbei. (Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Vor dem Anpfiff

Liebe Leser, herzlich willkommen zum Bundesliga-Spitzenspiel nach dem Bundesliga-Spitzenspiel. Der BVB hat Bayer Leverkusen mit 4:0 aus dem Stadion geleitet und nun trifft der FC Bayern auf RB Leipzig. Thema des Spiels: Thomas Müller, ja, DER Thomas Müller, den die halbe Fußball-Republik im Geiste und Joachim Löw hochoffiziell schon abgeschrieben haben, steht plötzlich vor Philippe Coutinho in der Startelf des FC Bayern. Der Müllerthomas - ein Spieler wie das Oktoberfest: Kommt immer wieder.

Vor dem Anpfiff

Vielleicht kurz was zu diesem Duell Leipzig gegen Bayern: ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein plädierte ja einst dafür, das Spiel Bayern-BVB als "Germanico" zu bezeichnen, hier würde sie also vom "Neo-Germanico" sprechen. Das war bisher ja eine einseitige Angelegenheit, Leipzig hat kein einziges wichtiges Spiel gewonnen. Als der FC Bayern zum allerersten Mal nach Sachsen fuhr, waren sie schon Meister und Arjen Robben sprintete trotzdem wie irre noch über das Spielfeld und schoss das 5:4 in der Nachspielzeit. Seitdem - so jedenfalls meine Beobachtung - bemerkt man bei RB eine gewisse Angst, wenn es gegen die Münchner geht. Vergangene Hinrunde ging der FC Bayern durch eine veritable Krise, spielte 3:3 gegen Düsseldorf - und Leipzig zitterte sich in München durch das Spiel und verlor durch einen Ribéry-Schuss 1:0. Gut für Leipzig: Weder Robben und Ribéry sind heute dabei.

Vor dem Anpfiff

Oha, David Alaba hat sich offenbar beim Aufwärmen verletzt. Dafür rückt Jérôme Boateng in die Innenverteidigung, Lucas Hernandez macht den Linksverteidiger. Also der Boateng, der unbedingt zu Juventus Turin wollte und gegen den die Münchner Staatsanwaltschaft Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben hat. Bayern jetzt also mit dem Weltmeister-Außenverteidiger-Duo. Mon Dieu.

Anstoß

Der Ball rollt! Oder wie es in Leipzig heißt: Der Rasenball.

1. Minute, 0:0

Müller mit einem Fehlpass. Ich lege mich fest: Es war ein Fehler, ihn aufzustellen.

3. Minute, 1:0 Lewandowski

Das 1:0 für den FC Bayern - durch Robert Lewandowski! Thomas Müller schickt ihn mit einem schon ganz ordentlichen Traumpass, und der Angreifer ist sehr frei vor Gulacsi. Das ist dann Lewandowskis siebtes Saisontor, womit er genau so oft getroffen hat wie Hertha BSC und Mainz 05 zusammen.

3. Minute, 1:0

Müller mit einem Traumpass. Ich lege mich fest: Es war goldrichtig, ihn aufzustellen.

10. Minute, 1:0

Was tun? RB Leipzig, die Umschaltmannschaft, muss nun das Spiel machen und Niko Kovac, der das Verteidigen noch mehr liebt als Patrick Wasserziehr kritische Fragen, kann abwarten.

16. Minute, 1:0

Serge Gnabry und Kingsley Coman haben übrigens ihre Seiten getauscht. Julian Nagelsmann denkt seit Spielbeginn darüber nach, was das für seinen Matchplan bedeutet. Ich sage: Gnabry spielt links, Coman rechts, Lewandowski in der Mitte und letzteres ist im Moment Leipzigs größtes Problem.

25. Minute, 1:0

Robert Lewandowski schlägt im Zweikampf mit Marcel Halstenberg den linken Arm nach hinten und trifft den Leiziger. Halstenberg geht zu Boden, es gibt kurz Aufregung - und Gelb für Lewandowski. Noch vier gelbe Karten in anderen Spielen oder eine weitere gelbe Karte in diesem Spiel und Lewandowski bleibt mal einen Spieltag lang ohne Tor. Vielleicht.

30. Minute, 1:0

Es gibt mal wieder einen Torschuss zu vermerken, von Serge Gnabry. Der Torschuss ist ungefährlich. Ende des Vermerks.

34. Minute, 1:0

Serge Gnabry wird nach dem Spiel übrigens mit seiner Jackson-5-Cover-Band in Leipzig auftreten. Es gibt noch Karten.

37. Minute, 1:0

Elfmeter für den FC Bayern. Beziehungsweise: doch kein Elfmeter für den FC Bayern. Es ist eine dieser Situationen, wo es maximal eine Ecke herauszuholen gibt: Lucás Hernandez ist im Leipziger Strafraum und schießt aus wenig aussichtsreicher Position gegen den Ball, während ihm Sabitzer entgegenkommt. Hernández schießt also und trifft im Nachgang das Knie seines Gegenspielers. Dann fällt Hernández, und die Frage ist nun: Wurde ihm womöglich auf den Fuß getreten? Schiedsrichter Sascha Stegemann schaut sich das Ganze nochmal an und revidiert seine Entscheidung. Es gibt Schiedsrichter-Ball.

40. Minute, 1:0

Kurze Debatte in der SZ-Redaktion. Dann meinen wir: War schon richtig, den wieder zurückzunehmen. Uli Hoeneß wird uns nach dem Spiel möglicherweise ein Fax mit seiner Sicht der Dinge schicken.

45.+3, 1:1 Forsberg

Das 1:1! Es gibt Elfmeter (diesmal wirklich) - für RB Leipzig. Hernández trifft Poulsen von hinten kommend, Stegemann zeigt zum Punkt, und Forsberg tritt an und verwandelt. Gibt dieser Spielstand die Halbzeit gut wieder? Nein. Ändert dies etwas daran, dass es 1:1 steht? Ebenfalls nein.

Halbzeit

Ich gebe zu, ich hatte das Halbzeit-Fazit schon vorgeschrieben. Es stand was drin, von wegen, dass Leipzig wieder im entscheidenden Moment verzagt, seinen Fußball nicht auf den Platz kriegt, gegen die Münchner eh immer zittert (siehe Einträge vor dem Spiel), Timo Werner nicht präsent ist, der FC Bayern und vor allem Robert Lewandowski einfach zu stark sind - und dann steht es 1:1. Die Realität, sie ist oft so hart wie ein Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

49. Minute, 1:1

Konter Leipzig, Marcel Halstenberg kommt zum Schuss, doch Benjamin Pavard wirft sich in den Schuss wie ein Bodyguard. Neuer ist sicher - für ein paar Sekunden. Ball ist wieder bei Leipzig, Nordi Mukiele schießt, Pavard ist weit weg, Neuer muss sich selbst helfen und verhindert das Tor mit den Fingerspitzen.

52. Minute, 1:1

Norwich City führt übrigens 3:1. Gleich guckt Pep Guardiola lieber dem Bayern-Spiel zu.

58. Minute, 1:1

Timo Werner versucht, Manuel Neuer nach einem Querpass mit der Hacke (!) zu überwinden. Für die Älteren: Wie Rabah Madjer. Für die Jüngeren: Wie André Schürrle.

60. Minute, 1:1

Die nächste Chance für Leipzig - Sabitzer mit einem Ball, der gewaltig flattert. Manuel Neuer orientiert sich in die Ecke, steht dann ungünstig und hält mit seinem linken Arm. An dieser Stelle: Schöne Grüße an Thole/Wickler!

65. Minute, 1:1

Corentin Tolisso, gerade für Thomas Müller eingewechselt, mit einem abgefälschten Schuss, Gulacsi hält stark. Die anschließende Ecke köpft Robert Lewandowski aufs Tor. Auf der Gegenseite: Timo Werner mit dem gefährlichen Schuss für Leipzig. Hui. Das geht hier schneller hin und her als ein Tischtennisspiel im Zeitraffer.

72. Minute, 1:1

Ich muss meine Prognose (Bayern kommt nicht mehr zu vielen Chancen) ein bisschen revidieren, weil Leipzig hier jetzt voll auf Sieg spielt und sich dadurch natürlich für den FC Bayern Räume auftun. Wäre Arjen Robben dabei, würde er in der Nachspielzeit treffen. Da er nicht dabei ist: Mal gucken.

76. Minute, 1:1

Coman bringt einen Pass scharf vors Tor, Orban rettet vor Lewandowski. Eckball, abgewehrt, Schuss Hernandez, abgeblockt ... und dann endlich ein Querpass von Boateng zum Durchschnaufen.

78. Minute, 1:1

Coman vesucht nun sogar einen Robben, zieht nach innen, schießt mit links, der Ball wird abgefälscht und senkt sich in hohem Bogen (Fachbegriff: Bogenlampe) an die Latte. Gulacsi (Fachbegriff: Teufelskerl) ist noch dran. Robert Lewandowski kommt an den Ball und löffelt ihn zu ungenau in den Sechzehner. Gerade ist der FC Bayern am sogenannten Drücker.

83. Minute, 1:1

Das ist jetzt wirklich wie beim Handball. Alles findet vor den Strafräumen des Gegners statt, Mittelfeld existiert nicht mehr. Pavard vergibt einen Sprungwurf von Außen, Süle stellt den Mittelblock. Jetzt aber, so heißt es, kommt gleich Coutinho für den Rückraum.

89. Minute, 1:1

Timo Werner, den wir anfangs kritisiert haben, steigerte sich übrigens in die Partie wie Nudelwasser. Erst rührt sich gar nichts und jetzt ist er am Überkochen. Geht über rechts durch und schießt Manuel Neuer so hart an, dass der Schiedsrichter erstmal nach dem Bayern-Torwart schauen muss.

90.+2 Minute, 1:1

Das ist sowas von fast das 2:1 für den FC Bayern. Kimmich flankt einen Freistoß in den Strafraum, und Süle köpft aus spitzem Winkel, Gulacsi kriegt noch eine Hand ran, dann touchiert der Ball den Pfosten, und den Fuß reinhalten kann auch niemand mehr. Und dann: ist Schluss.

Fazit:

Uff. Hui. Heidewitzka. Niklas Süle schlägt ungelogen fast zwei volle Minuten lang die Hände über dem Kopf zusammen. So knapp muss man erstmal an einem Sieg vorbeischrammen. Aber es bleibt beim 1:1. Und nach einer kurzen Atempause, hier das Spiel in aller Nüchternheit: Der FC Bayern spielt die beste Halbzeit der Saison, führt nur 1:0 durch Lewandowski, bekommt plötzlich das 1:1 per Elfmeter durch Forsberg, weil Lucas Hernandez in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu ungestüm in einen Zweikampf mit Yussuf Poulsen geht. Dann stellt Julian Nagelsmann das System um und in der zweiten Halbzeit entwickelt sich ein wunderbar rasantes Fußballspiel, mit Chancen für beide Teams. Spieler des Spiels sind die beiden Torhüter: Sowohl Manuel Neuer als auch Peter Gulacsi zeigen außergewöhnliche Paraden.

Und damit vielen Dank fürs Mitlesen, liebe Leser. Wir melden uns kommende Woche wieder. Dann spielt Bayern zu Hause gegen den 1. FC Köln, Leipzig muss nach Bremen, Dortmund spielt am Sonntag in Frankfurt. Unter der Woche treffen die Münchner in der Champions League auf Roter Stern, Leipzig auf Benfica, und Dortmund auf einen gewissen FC Barcelona. Machen Sie es gut, und denken Sie daran: Alles ist möglich. Der Beweis: Norwich City hat Manchester City 3:2 geschlagen. Jürgen Klopp macht sich also jetzt ein Bier auf, vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an ihm nehmen. Auf Wiedersehen.