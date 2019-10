Liebe Leser, herzlich willkommen zum siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem ewigen Duell groß gegen klein. Der Tabellenachte Borussia Dortmund muss zum Tabellendritten nach Freiburg - das scheint auf den ersten Blick eine klare Sache zu werden, doch im Fußball weiß man nie. Mit der richtigen Mentalität kann auch der Außenseiter über sich hinauswachsen - und in der vergangenen Woche hat der BVB damit ein 2:2 gegen das spielstarke Werder Bremen geschafft. Was ist diesmal drin?

Die Aufstellungen: Mario Götze steht wieder in der Startelf, nachdem er gegen Bremen schon in der Startelf stand. Was das bedeutet? Dass Paco Alcacer erstmal nicht spielt. Beim SC Freiburg kehrt Luca Waldschmidt zurück, der die vergangenen Spiele auf der Bank saß, obwohl im Sommer ganz Europa hinter ihm her war. Was das bedeutet? Dass Christian Streich sich nicht von solchen Dingen beeinflussen lässt.

Christian Streich erklärte eben im Sky-Interview, worauf es gegen den BVB ankomme. Man müsse erkennen, wann Borussia Dortmund das Spiel schnell mache. Er drückte den Spielstil so aus: "Sie spiele oft Klatsche, Gehe, Klatsche, Gehe" - und meint damit, dass der BVB den Ball zwischen den Spielern prallen lässt, um dann in den Tempo-Modus zu schalten. Keine schlechte Analyse.

Kurzer Blick in die Premier League - Brighton & Hove Albion (die mit der Möwe im Wappen) führt 3:0 gegen Tottenham. Was das für den FC Bayern bedeutet? Rechnen Sie es sich selbst aus, liebe Leser.

Zurück zum BVB: Für den geht es in Freiburg um nichts geringeres als die Fortsetzung einer Dortmunder Version der Tragödie Hamlet: Mentalität haben oder Mentalität nicht haben, das ist hier die Frage. Oder wie Dortmunds Geschäftsführer Aki Watzke im SZ-Interview formulierte: "Ich würde sagen: Entweder hast du Mentalität - oder nicht." Sportdirektor Michael Zorc sprach im Sky-Interview gerade allerdings von einer "unsäglichen Mentalitätsdebatte". Heißt: Der Rest ist Schweigen, bzw. Fußball.

Der FC Bayern spielt derweil zu Hause gegen Hoffenheim und hat ein Surfbrett dabei, um auf dieser massiven Tottenham-Welle zu reiten. Der einzige, der gerade ein bisschen traurig am Strand sitzt, ist Thomas Müller. Der spielt nämlich schon wieder nicht.

Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder - das ist der Trainer, der ein bisschen aussieht wie der Leverkusener Peter Bosz, den Sie an der Supermarkt-Kasse aber garantiert nicht erkennen würden - sagt gerade im Interview "einmal ist das erste Mal", als er über die sieglose Bilanz der Hoffenheimer bei Spielen in München spricht. Klar: Schreuder will halt jetzt auch mal erkannt werden.

Nun Niko Kovac im Interview über Thomas Müller, der nur auf der Bank sitzt, respektvoll: "Er ist nicht irgendjemand." Nicht irgendein Meier, Fischer, Schneider oder Mustermann, sondern ein Müller.

Wenn Sie gerade in einer Runde mit Fußballfans sitzen, die Konferenz oder das Bayern-Spiel schauen und mit einer Anekdote glänzen wollen: Luca Waldschmidt, im Sommer erster deutscher U21-EM-Torschützenkönig seit Pierre Littbarski, war zuletzt auch deshalb im Mittelpunkt zahlreicher Wechselgerüchte, weil die Geschichte durchs Netz geisterte, dass der Veganer Waldschmidt die Lieferung seiner Gemüsekiste in Freiburg storniert haben soll. Aber er spielt jetzt immer noch beim SC. Und sieht wohlgenährt aus.

Ich könnte ganz langweilig die Einschätzung beisteuern, dass ich persönlich sehr von den Qualitäten von Christian Günter überzeugt bin. Ich halte ihn seit Jahren für einen der besten Außenverteidiger der Bundesliga - warum der noch nicht weggekauft wurde, erschließt sich mir nicht. Vielleicht mag er es einfach in Freiburg. Vielleicht ist sein Name aber auch nicht spektakulär genug (Siehe Eintrag zu "Müller"). Heute Abend ist er im ZDF-Sportstudio zu Gast. Dann lernen ihn ein paar mehr Leute kennen.

1. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:0 Anstoß in Freiburg, oder wie man dort sagt: Der erste Streich.

5. Minute, Freiburg-Dortmund, 0:0 Borussia Dortmund mit viel Ballbesitz und ohne Torchancen. Trainer Lucien Favre wirkt bislang sehr zufrieden.

7. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:0 Freiburg steht mit einer Fünferkette vor dem eigenen Strafraum. Der BVB muss also das tun, was er am wenigsten gut kann: Einen Riegel knacken.

9. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:0 Der BVB bisher mit Spielkontrolle, was ja ein anderes Wort für Ballbesitz (80 Prozent bisher) ist, was ja ein anderes Wort für Torchancenlosigkeit ist. Marco Reus mal mit einem abgeblockten Fernschuss, die nachfolgenden Ecken brachten nichts ein.

12. Minute, Freiburg-Dortmund, 0:0 Der BVB mit vier Eckstößen in Serie. Und wenn Sie jetzt denken, Dortmund und Standardsituationen, das ist doch zuletzt immer gefährlich gewesen: Ja, aber eher bei Standards gegen den BVB. Weiter keine Torchance.

13. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:0 Lukasz Piszczek sitzt verletzt auf dem Boden, fasst sich an den Oberschenkel - und muss ausgewechselt werden. Das ist großes Pech für den BVB. Julian Brandt kommt in die Partie.

17. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:0 Dortmund spielt seit 17 Minuten ballsicher und kompliziert, Freiburg einmal einfach: langer Ball auf Waldschmidt, der frei vorm Tor drüber schießt.

19. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Wieder Eckball für den BVB, wir schalten hier in der Redaktion schon kollektiv ab, gehen Kaffee holen, diskutieren über die Leichtathletik-WM in Katar, weil: Standards und der BVB. Wird eh nichts. Genau so denkt auch die Freiburger Abwehr, da schleicht sich Axel Witsel nach hinten weg, nimmt die Flanke von Thorgan Hazard volley - und macht das 1:0.

21. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Mit diesem Tor im Rücken kann der BVB über Mentalitäts-Debatten nur witseln.

25. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Ein Schuss von Christian Günter zischt am Dortmunder Außenposten vorbei. Schrecklicher Verdacht: Ist dieses Spiel noch gar nicht entschieden? Der BVB ermittelt noch.

27. Minute, FC Bayern - Hoffenheim, 0:0 Das Spiel in München ist noch torlos, weil der vermeintliche Führungstreffer von Serge Gnabry wegen einer Abseitsstellung von Joshua Kimmich nicht gegeben wurde. Und gerade grätscht Sebastian Rudy - ja, der frühere Münchner, in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 für seine Unsichtbarkeit im Mittelfeld berüchtigt - Jerome Boateng von den Beinen. Mentalitätsmäßig sehr beeindruckend.

29. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Das BVB-Tor müsste hier eigentlich die Statik des Spiels verändern. Freiburg müsste nun offensiver agieren, Dortmund mehr Raum haben - aber Pustekuchen. Der SC verteidigt hier einfach weiter und versucht, zu kontern. So wird das nix mit der Champions League.

32. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Symbol-Szene "BVB 2019, zweites Halbjahr": Schönes Passspiel zwischen Reus, Brandt und Guerreiro - dann Ballverlust Brandt, Konter Freiburg, abgefangen, doch dann der überhastete BVB-Abschluss. Das könnte hier noch ein langes Spiel werden.

35. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Koch (der Sohn von Harry) foult Hazard (den Bruder von Eden). Freistoß für Dortmund, Flanke Reus, aber Höler trifft Mannschaftskamerad Heintz beim Klären. Er kann weitermachen. Fiese Szene - aber es war auch eine beeindruckend unplatzierte Flanke von Reus. Chance verpufft.

38. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 "Sie spiele oft Klatsche, Gehe, Klatsche, Gehe" - so, zur Erinnerung, hatte Christian Streich das Dortmunder Spiel vor dem Anpfiff beschrieben. Und es war eine absolut präzise Beschreibung. Bloß dieses "Gehe", das interpretieren die Dortmunder halt noch ein bisschen zu oft wie ein Spaziergänger, der am Sonntag mal hier lang und mal da lang spaziert, aber dabei immer am Marktplatz vorbeigeht, wo er doch eigentlich hinwollte. Flanieren auf höchstem Niveau.

40. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Freiburgs Günter mit einem Mentalitäts-Zweikampf an der Außenlinie gegen Achraf Hakimi, holt sich den Ball hart aber fair, passt zu Waldschmidt, der elegant aufs Tor schießt. Knapp daneben. Frank Plasberg würde dazu eine kritische Frage stellen. Lucien Favre ist einfach nur froh, dass es weiter 0:1 steht.

44. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Mats Hummels reißt Luca Waldschmidt um und sieht die gelbe Karte. Zwei Optionen zur Deutung: a) (Contra Hummels) Er war zu langsam b) (Pro Hummels) Er setzt ein Zeichen. In der Schule würde die Aufgabe nun lauten: Interpretieren Sie bitte vor dem Hintergrund der Dortmunder Mentalitäts-Debatte.

45. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Sie haben in Dortmund offenbar tatsächlich Standard-Situationen trainiert. Nach einem Eckball köpft Maro Reus scharf aufs Tor - aber drüber. Es geht mit dem 0:1 in die Pause. Lucien Favre wird nun wahrscheinlich eine Standard-Halbzeitansprache halten.

Halbzeit, Freiburg - Dortmund, 0:1 Das sieht nach einem Spiel aus, mit dem die Dortmunder ein paar ihrer Kritiker Lügen strafen - sollten sie diese knappe Führung über 90 Minuten halten. Doch da liegt ja das Problem: Zwischenfazits bei Spielen von Borussia Dortmund sind in dieser Saison so sinnlos wie kurze Hosen im Skiurlaub. Also warten wir besser weitere 45 Minuten und ca. sieben Freiburger Konter ab, bevor wir uns mit Analysen aus dem Fenster lehnen.

Halbzeit, Paderborn-Mainz, 1:2 Keine Tore bei Bayern-Hoffenheim und keine Tore in Leverkusen, trotz zahlreicher Chancen für die Gäste aus Leipzig. Tore nur in Paderborn beim Spiel gegen Mainz, was Jörg Dahlmann zum lautesten Kommentator der Sky-Konferenz macht. Und er wirkt dabei ein wenig wie jemand, der in der Kaffee-Pause im Büro mit großer Aufregung und erhobener Stimme von seiner Modell-Eisenbahn erzählt, nach der eigentlich niemand gefragt hatte. Ja, Jörg, ist ja gut. Wir schauen uns deine Handy-Fotos an. Gleich.

Halbzeit, Freiburg - Dortmund, 0:1 Natürlich ist auch Bundestrainer Joachim Löw wieder in Freiburg im Stadion. ICE-Fahren ist auch stressig. Luca Waldschmidt muss so langsam der am besten gescoutet Ersatz-Stürmer der deutschen Nationalelf-Geschichte sein.

46. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Kollege Fischer weist mich darauf hin, dass der Freiburger Gegner immerhin Borussia Dortmund sei, wo auch der ein oder andere Nationalspieler kicke, was einen Besuch des Bundestrainers rechtfertigen würde. Ich speichere diese Zwischenbemerkung und komme darauf zurück, wenn Löw bei Freiburg gegen Paderborn seinen zweiten Espresso bestellt hat.

48. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Wieder eine schöne Flanke von Günter (siehe Ticker-Eintrag vor dem Spiel), wieder schöner Schuss von Waldschmidt. Der SC Freiburg nähert sich hier dem 1:1 und wir uns der nächsten BVB-Debatte.

50. Minute, Freiburg - Dortmund, 0:1 Querpass von Reus, aber Götze verpasst knapp. Ein typisches Mario-Götze-Spiel bislang übrigens. Technisch immer besser als der Rest, sauberere Annahme, schnellerere Drehungen, wahnsinnig fleißig - aber ohne Ertrag.

54. Minute, Bayern-Hoffenheim, 0:1 Und das ist doch mal eine überraschende Wendung an diesem Spieltag: Tolisso vertändelt den Ball vor dem eigenen Tor, Hoffenheim kontert, Adamyan trifft zur Hoffenheimer Führung gegen den FC Bayern, der am Dienstag 7:2 gegen Tottenham gewonnen hat. Vielleicht sprechen wir also gleich zur Abwechslung mal wieder über Rotation. Sollte Niko Kovac es damit vielleicht mal probieren? Live zugeschaltet im Studio: Thomas Müller.

55. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:1 Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt: Tor für den SC Freiburg durch einen schönen Schuss von Luca Waldschmidt. Schmid legt quer, Waldschmidt schließt mit links ab, Bürki macht sich lang, kommt aber nicht mehr ran. Joachim Löw nickt wissend, würde mir Klugscheißer nun etwas sagen, wenn er hier mitlesen würde. Zurecht.

60. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:1 Beim BVB gerade zuerst Guerreiro und dann Hummels mit zuckenden Achseln im Ballbesitz, kurz darauf der Dortmunder Ballverlust. Es ist natürlich auch gerade nicht einfach, beim Freiburg (dem Tabellenzweiten!) zu spielen. Aber ob es so der richtige Ansatz ist? Die gute Nachricht für BVB-Sympathisanten: Gleich kommt Jadon Sancho.

61. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:1 Favre wechselt Jadon Sancho für Thorgan Hazard ein. Christian Streich guckt auf seine Auswechselbank, entdeckt dort Lewan Kobiaschwili und einige Sympathiepunkte. Freiburg weiter unverändert.

64. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:1 Damit würde der BVB keinen Punkt auf Freiburg verlieren und einen Punkt auf Bayern gut machen.

65. Minute, Bayern-Hoffenheim, 0:1 Posch, der von Hoffenheim, nicht die von den Spice-Girls, hat hier gerade die große Chance zum 2:0. I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna really, really, really wanna zigazig ah.

66. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Tor für den BVB. Achraf Hakimi, der in der ersten Halbzeit noch mit einem lässigen Ballverlust glänzte, nun mit einem lässigen Tor. Wird von Jadon Sancho bedient, dribbelt sich dann in den Sechzehner, macht einen Hackentrick und schießt. Lukas Kübler fälscht noch ab - aber es ist das dritte Tor von Hakimi in dieser Woche. Lässig.

69. Minute, Bayern-Hoffenheim, 1:1 Der eingewechselte Müller flankt, und in der Mitte trifft ausnahmsweise mal Robert Lewandowski per Kopfball, es ist sein elftes Saisontor, aber immer noch nicht das Ende einer überraschenden Geschichte. Aber es bleiben ja noch ein paar Minuten, in denen München auf das Hoffenheimer Tor anrennen wird. Und Lewandowski mag bekanntlich keine überraschenden Geschichten.

70. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Dortmund trifft, Bayern trifft - und Leverkusen ist Tabellenführer, weil Bayer 04 1:0 führt, obwohl Leipzig der Mannschaft von Peter Bosz in der ersten Halbzeit die Ohren rot geschossen hat. What a time to be alive.

72. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Zack, 1:1 in Leverkusen. Damit wäre der BVB der große Gewinner des Spieltages. Und wirklich nichts in den ersten 20 Minuten dieser Halbzeit deutete darauf hin. Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Fußball-Bundesliga.

77. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Kurzer Schreck für Dortmund, Hummels humpelt, kann aber Weiterspielen. Bei Freiburg kommt Nils Petersen in die Partie. Aber schnell weiter nach München. Da ist offenbar was passiert.

80. Minute, Bayern-Hoffenheim, 1:2 Torschrei aus München in der Konferenz, aber dann nicht die Nachricht, mit der alle rechnen, sondern im Bild Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß mit einem Gesichtsausdruck, als hätte Hasan Salihamidzic gerade die Verpflichtung von Marc-André ter Stegen eingetütet: Adamyan, letztes Jahr noch Jahn Regensburg, trifft zum zweiten Mal und zum 2:1.

81. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Das Spiel in Freiburg beruhigt sich dagegen und das kann man durchaus als Kompliment für den BVB lesen.

83. Minute, Bayern-Hoffenheim, 1:2 Der FC Bayern läuft aufs Hoffenheimer Tor an, mit allen Spielern in der gegnerischen Hälfte und Trainer Niko Kovac, der andeutet: weiter nach vorne! Es fühlt sich an wie ein Pokalspiel, in dem die Sensation, der Sieg des Außenseiters, ganz nahe ist. Was dieser Adamyan wohl hauptberuflich macht?

83. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Roman Bürki fängt eine Flanke von Roland Sallai. Dortmund scheint das hier im Griff zu haben. Der erfahrene BVB-Fan, der zu dieser Spielzeit normalerweise zitternd und in Embryonalstellung vor dem Fernseher kauert, kann es kaum glauben.

86. Minute, Bayern-Hoffenheim, 1:2 Pavard, Süle, Boateng, Foul. So ungefähr sieht das Spiel hier ständig aus. Aus dem Freistoß resultiert die nächste Chance für Gnabry, daneben. Was hatte Alfred Schreuder noch mal gesagt eben über Hoffenheims bislang sieglose Bilanz in München: "Einmal ist das erste Mal". Ist einmal wirklich heute?

86. Minute, Freiburg - Dortmund, 1:2 Jetzt kommt Marcel Schmelzer, um noch mehr Ruhe rein zu bringen. Freiburg hier tatsächlich seit gut zehn Minuten ohne echte Torchance - schreib ich gerade, da wirft sich erst Akanji in einen Querpass. Und was dann passiert, werden Sie kaum glauben.

90. Minute, Bayern-Hoffenheim 1:2 Neuer bei der Ecke mit vorne, springt zum Kopfball, verpasst den Ball aber. Hätte ter Stegen den gemacht?

88. Minute, Freiburg - Dortmund, 2:2 Sie ahnen es. Und so ist es passiert: Marcel Schmelzer kann ein Flanke von Nils Petersen nicht verhindern. Der Ball ist viel zu lang, aber der eingewechselte Vincenzo Grifo kommt noch dran, nimmt ihn an, schießt blind und unpräzise quer in die Mitte, und Akanji fälscht ihn ins eigene Tor ab. Mir fällt dazu nichts mehr ein.

Nachspielzeit, Bayern-Hoffenheim, 1:2 Die dritte und damit letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Einwurf für Hoffenheim. Den Tottenham-Sieger-Besieger. Wahrscheinlich.

90. Minute, Freiburg - Dortmund, 2:2 Wäre ich BVB-Spieler, würde ich mit Schlusspfiff mein Smartphone ausmachen und es so kurz vor Weihnachten wieder anmachen. Die Debatte wird kaum auszuhalten sein. Es wäre das dritte 2:2 nacheinander.

Schlusspfiff, Freiburg - Dortmund, 2:2 Und Ende. Bayern verliert 1:2 und der BVB 2:2. A Wahnsinn.

Schlusspfiff, Bayern-Hoffenheim, 1:2 Hoffenheim gewinnt in München. Das klingt nach den Zeiten von Ralf Rangnick, Sead Salihovic, Demba Ba und Chinedu Obasi, ist aber die Geschichte über einen kühnen Plans eines Trainers namens Alfred Schreuder und über zwei Tore eines Stürmers namens Sargis Adamyan. Und, natürlich, die Geschichte einer Woche des FC Bayern, die nach einem 7:2 in Tottenham plötzlich gar nicht mehr so erfolgreich endet.

Nach dem Spiel, Freiburg - Dortmund, 2:2 Ein Interview mit Marco Reus, das inzwischen scheinbar Gewohnheit ist am Samstagnachmittag, so wie früher am Sonntagnachmittag die Lindenstraße. Als wäre er Mutter Beimer, muss er Worte finden für dieses kleine Drama, das Woche für Woche dasselbe ist. Schließlich schauen sie ja alle zu ihm auf. "Verteidigen nicht konsequent genug", "ist natürlich bitter", "da ist man natürlich bedient", "das ist natürlich das zweite oder dritte Mal", sagt er zum dritten 2:2 des BVB in der Bundesliga in Serie, zum dritten Mal nach eigener Führung. Die Frage ist: Fällt den Dortmundern noch ein Cliffhanger ein, warum man auch nächste Woche wieder im Glauben an ein Happy End einschalten sollte?

Fazit Und am Ende dieser Soap von einem Spieltag könnte Schalke (!) Tabellenführer sein. Damit verabschieden wir uns, liebe Leser. Bis nächste Woche.