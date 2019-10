Schoss das 1:1 für den FC Bayern und teilt sich nun den Vereinsrekord - Tore in elf Pflichtspielen für den FC Bayern in Serie - mit Carsten Jancker: Robert Lewandowski (links).

Liebe Leserinnen und Leser, herzlich Willkommen im Liveticker zum 8. Bundesliga-Spieltag. Der FC Bayern tritt beim FC Augsburg an, es ist das Duell des Dritten gegen den Vierzehnten. Je nachdem, wie Wolfsburg sich in Leipzig anstellt und was Gladbach später beim BVB macht, könnten die Münchner mit einem Sieg Erster werden. Aus dem SZ-Hochhaus im Münchner Osten halten Johannes Kirchmeier und Christopher Gerards Sie auf dem Laufenden.

...womit wir zur Aufstellung des FC Bayern kommen, was zurzeit ja ein Thema von größerer politischer Relevanz ist. Also, um die Nachricht auch hier zu verkünden: Niko Kovac lässt Thomas Müller wieder nicht starten, zum sechsten Mal in Serie. Unter der Woche hatte Kovac ja seine "Not-am-Mann"-Aussage bezüglich Müller öffentlich als Fehler bezeichnet. Bei Sky weist der Coach nun darauf hin, dass Müller ja noch mehr Chancen bekommen wird in den ereignisreichen nächsten Wochen. Mittwoch spielt Bayern übrigens in Piräus - wo Müller auch schon mal fein traf.

Und das ist die gesamte Aufstellung des FC Bayern. Hier in der Redaktion gab es eben verschiedene Interpretationen, wie sich diese Namen später sortieren. Die eine: Kimmich spielt rechts hinten, Pavard in der Innenverteidigung und Martínez im Mittelfeld. Die andere: Kimmich spielt im Mittelfeld, Pavard rechts hinten und Martinéz in der Innenverteidigung. Und eben auf Sky vermuteten sie in ihrer Grafik, dass Pavard vielleicht auch einfach links hinten spielt. Im TV-Interview sagte Kovac nun, dass Martínez auf der Sechs spielt.

Der FC Augsburg setzt im Übrigen auf volle Defensive, da das ja vor zwei Wochen nicht so geklappt hat: 1:5 gegen Gladbach. Der einzige Brasilianer im Team, Linksaußen Iago, muss auf die Bank. Stattdessen spielen die knüppelharten Verteidiger Reece Oxford und Tin Jedvaj. "Es kommt normal auf viele Details in der Defensive an", erklärt Trainer und Vordenker Martin Schmidt. "Aber ich glaube, gegen den FC Bayern auf alle."

1. Minute: Nach einem Seitentausch hat Augsburg angestoßen.

1. Minute: Das gibt's ja nicht. Mit dem Schienbeinschoner trifft Marco Richter zur Augsburger Führung. Nach nicht einmal 30 Sekunden! Dieser Platztausch hat sich mal rentiert. Rani Khedira köpft den Ball in den Lauf von Richter, der ihn aus wenigen Metern ins Tor wuchtet. Das zweite Mal hintereinander gerät Bayern nach wenigen Sekunden in Augsburg in Rückstand. Trostpflaster für alle FCB-Fans: Im Februar haben sie aber noch gewonnen danach...

4. Minute: Der FCB scheint gedanklich noch ein bisschen im Fugger-Express zu dösen. Gerade hatte Augsburg die nächste gefährliche Szene im Strafraum. War aber Abseits.

7. Minute: Um die Ausführungen von eben noch zu ergänzen: Pavard spielt in der Innenverteidigung. Hat dem FC Augsburg gerade eine Ecke beschert, die dann aber leicht verteidigt werden konnte.

9. Minute: Der FC Augsburg macht fast das 2:0, aber für den FC Bayern ist diese nächste größere Chance von Marco Richter nicht mal die bitterste Nachricht. Denn nach dem Zweikampf mit Florian Niederlechner, der der Chance vorausging, bleibt Niklas Süle am Boden liegen. Er muss wohl ausgewechselt werden.

12. Minute: Ins Spiel kommt David Alaba, Lucas Hernández rückt in die Innenverteidigung.

14. Minute: Und da ist das 1:1 - Robert Lewandowski trifft per Kopf. Gnabry winkt erst heftig, dann bekommt er den Ball rechts draußen und flankt - und Lewandowski trifft aus wenigen Metern per Kopf. Saisontor Nummer zwölf.

17. Minute: So haben wir das dann irgendwie auch erwartet. Nun spielt wieder nur mehr der FC Bayern - mit dem guten alten Ballbesitz-Fußball à la Louis van Gaal.

19. Minute: Durch Lektüre einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur wissen wir nun, dass Robert Lewandowski mit seinem Tor zwei Rekorde eingestellt hat. Mindestens ein Treffer an jedem der ersten acht Spieltage? Das gelang bislang nur Pierre-Emerick Aubameyang. Und Tore in elf Pflichtspielen für den FC Bayern in Serie? Den Vereins-Rekord teilt er sich nun mit Carsten Jancker.

26. Minute: Nun stehen 21 Spieler in einer Spielfeldhälfte. Alaba flankt den Ball trotzdem flach in den Strafraum an allen anderen vorbei, doch Lewandowski schlägt da vorne drin mit seiner Hacke ein Luftloch.

29. Minute: Sobald der FC Augsburg kontern darf, schlittert die französische Innenverteidigung Pavard/Hernández in Probleme. Aber das hätte Kovac eigentlich klar sein müssen, dass da die Verständigung hapern könnte. Hernández lernte ja als Junge in Madrid einen ganz anderen Dialekt als der Benji aus Maubeuge.

32. Minute: Kurze Zwischennotiz: Ja, Philippe Coutinho und Kingsley Coman spielen auch mit. Müsste man halt auch schnell noch ihren Mitspielern sagen.

34. Minute: Der kurze Blick auf einen anderen Platz. Der SC Freiburg, Bayerns Mitbewerber auf Rang eins, liegt seit der ersten Minute zurück bei Union Berlin - und musste Torwart Alexander Schwolow wegen einer Verletzung austauschen. Werder Bremen führt 1:0 gegen Hertha, sonst fiel noch kein Tor.

37. Minute: Jetzt sieht Joshua Kimmich Gelb, weil er bei einem Augsburger Konter mit Ruben Vargas zusammengeprallt ist. Wird als taktisches Foul gewertet, auch wenn es in der Wiederholung eher so semi-schlimm wirkt.

39. Minute: Der Pfosten hilft dem FCA noch schnell vor der Pause. Gnabry schießt nach einer Alaba-Flanke in Schräglage etwas zu weit nach links, um wieder jubeln zu dürfen.

40. Minute: Und die nächste Chance für den FC Bayern. Im Strafraum des FCA herrscht größere Unordnung, mit dabei ist Torwart Tomas Koubek, der eine flache Flanke nicht sichern kann. Thiago darf dann zwei Mal schießen und scheitert ein Mal an einem Verteidiger und ein Mal an Koubek.

41. Minute: Nicht der erste Patzer von Augsburgs Torwart Koubek übrigens. Nun hat er jedoch einen Ball sicher gehalten. "Das wird ihm gut tun", flüstern die Zuschauer.

45. Minute: Kurz vor der Halbzeit darf der FC Augsburg sich nochmal versuchen, nach einem Fehlpass von Serge Gnabry kommt der Ball letztlich bei Marco Richter an. Dessen Schuss kann Manuel Neuer aber halten.

45.+2 Minute: Manuel Neuer tritt übrigens im Tarn-Look an. Da das Gras aber auch in Augsburg grün ist und hinter Neuer nichts Grau-Schwarzes steht, sieht man ihn trotzdem.

45.+3 Minute: Halbzeit in Augsburg. Die Schwaben haben den FC Bayern im sog. "Freistaat-Derby" (dpa) zu Beginn zwar geärgert. Aber mehr halt auch nicht. Spätestens nach dem 1:1 von Lewandowski war's dann ganz schön zäh. Hoffen wir mal, dass das Spiel nun bald seinen dritten Frühling erlebt. Wie einst Carsten Jancker.

Halbzeit: Andererseits: So viele Tore wie in Augsburg sind an diesem Samstag-Nachmittag bislang in keinem anderen Bundesliga-Stadion gefallen. In Berlin hat für Union Marius Bülter zwar ebenfalls sehr früh getroffen, danach ist gegen Freiburg in Sachen Tore aber nichts mehr geschehen. Bremen führt durch ein Tor von Josh Sargent gegen Hertha BSC, und zwischen Düsseldorf und Mainz sowie Leipzig und Wolfsburg steht es weiter Nullnull.

46. Minute: Weiter geht's, und nein, Thomas Müller spielt noch immer nicht.

46. Minute: Der FC Bayern hat die ersten 28 Sekunden dieser Halbzeit ohne Gegentor überstanden.

48. Minute: Das 2:1! Serge Gnabry zieht von rechts in die Mitte, parallel zum Sechzehner, und zielt mit links flach ins Eck. Das ist sein sechstes Pflichtspiel-Tor in diesem Oktober, ein Wert, den womöglich nicht mal Carsten Jancker zu bieten hat.

52. Minute: Kein Mensch weiß, wer so eine virtuelle Tabelle immer erstellt in den Hinterzimmern der Fernsehsender und Online-Redaktionen. Doch nur so viel: Die Bayern führen diese gerade an - mit einem Punkt Vorsprung vor den Abendspielern aus Gladbach.

52. Minute: Coutinho schießt nach einer Flanke alleine vor dem Augsburger Tor Koubek an. Müller macht sich derweil auf der anderen Spielfeldseite warm. So wachsen seine Chancen auf Einsatzzeit.

55. Minute: Jetzt endlich mal wieder der FCA. Richter schickt Vargas in Richtung des Strafraums, doch der schießt viel zu früh, und viel zu genau in Neuers Hände. "Kopf hoch", rufen sie ihm zu. "Beim nächsten Mal wird's besser." Vargas nickt, aber weiß noch nicht, ob er zustimmen soll.

60. Minute: Wie ein alter Seemann (oder Oliver Kahn) bläst Kimmich seine Backen kurz vor einem Einwurf auf. In etwa so fühlt sich auch der geneigte Fußball-TV-Zuschauer, wenn er an diesem Nachmittag die Bundesliga verfolgt. Nach einer Stunde: sechs Tore in fünf Spielen. In Kimmichs Spiel ja immerhin drei davon.

61. Minute: Gnabry taucht nun vor Koubek auf und könnte seinen zweiten Treffer machen - der Augsburger Torwart klärt aber mit dem Fuß. Und kurz darauf köpft Lewandowski mit etwas Rücklage übers Tor. Fest steht: Der FC Bayern ist überlegen, vielleicht buttercremt oder schlenzschäkert gleich jemand das 3:1.

64. Minute: Martin Schmidt, nicht der Skispringer (der heißt Schmitt), hat übrigens gerade ausgewechselt: Für den defensiven Sechser Reece Oxford kommt der offensive Sechser Fredrik Jensen. Bayern hat jetzt Angst.

69. Minute: Hernández dribbelt locker-lässig ins Mittelfeld, Coman dribbelt dann locker-lässig in Augsburgs Außenverteidiger Lichtsteiner und vergisst anschließend den Ball. Scheinen gerade mit zwei Toren zufrieden zu sein, die Münchner.

72. Minute: Gelb für Khedira, der Pavard in feinster Holzhacker-Manier wie auf dem Kreisliga-Platz umnietet. Bloß, dass da natürlich Asche statt des feinen Golf-Greens liegen würde. Jetzt beginnt sie also: die Zeit, in der nur noch "Kämpfen, Kratzen und Beißen", also die sog. "Mentalität" hilft.

75. Minute: Gerade ist Serge Gnabry mit Philipp Max zusammengeprallt. Der Münchner bleibt aber nur kurz am Boden liegen, für Niko Kovac bleibt es bei einem verletzten Spieler an diesem Samstagnachmittag.

76. Minute: Neuer erkennt für zwei Sekunden den Brasilianer in sich: Stoppt sich den Ball mit der Brust runter und legt ihn sich dann auf den Fuß. Bevor er dann die Situation typisch Deutsch auflöst: mit einem Fehlpass. War auch wichtig. Bei einem alternativen Ende hätte Jogi künftig vielleicht doch ter Stegen ins Tor gestellt.

79. Minute: Der FC Bayern hat nochmal eine Chance, Robert Lewandowski legt per Kopf quer auf Kingsley Coman, doch Tomas Koubek wirft sich in dessen Versuch. Dieser Torwart ist schon ein Phänomen: Wirkt hier und da ziemlich flatterhaft, aber hält solche Sachen dann sehr ordentlich.

81. Minute: Währenddessen wechselt Kovac tatsächlich Müller ein. "Endlich", würde Lisa Müller jetzt bei Instagram schreiben. Er kommt für Coutinho, der mit seiner Leistung heute die Chance auf viel Spielzeit für Müller erhöht hat.

82. Minute: Ach ja: Vielleicht müllert es ja dann gleich auch.

82. Minute: Und auch in Sachen Blitztabelle gibt es neue Entwicklungen, Wolfsburg hat durch Wout Weghorst gegen Leipzig ausgeglichen, RB wäre damit zwei Punkte hinter dem FC Bayern. Fortuna Düsseldorf hat gegen Mainz übrigens zum 1:0 getroffen und ist damit zum siebten Mal in dieser Saison in Führung gegangen. Ob Carsten Jancker das auch mal geschafft hat?

87. Minute: Auch der Münchner Leon Goretzka darf jetzt mitspielen. Seine ersten beiden nennenswerten Aktionen nach der Verletzungspause: Ein hoher Ball, mit dem er direkt den nächsten Augsburger anvisiert. Im Anschluss an diese Situation klärt er den Ball ins Aus. Allerdings auf der falschen Seite. Abstoß für den FCA.

89. Minute: Kurz vor Schluss hat der FCA die Chance zum Ausgleich. Philipp Max zieht mit links flach ab, aber Manuel Neuer kann halten. Und beim Nachschuss steht Alfred Finnbogason im Abseits.

90. Minute: Jetzt hat Thomas Müller tatsächlich die Großchance! Alleine vor Koubek darf er aufs Tor kicken - und schießt dann daneben.

90.+1 Minute: Der FC Augsburg gleicht aus! Vorne verdaddelt der FC Bayern in Form eines Müller-Fehlpasses das mögliche 3:1. Und kurz darauf setzt sich auf der anderen Seite Cordova gegen Hernández durch, passt in die Mitte, und dort steht Finnbogason diesmal nicht im Abseits und schiebt ein.

Abpfiff: Und dann ist dieses Spiel aus. Der FC Bayern hat tatsächlich seine 2:1-Führung beim FCA verspielt - und nun schon zwei Bundesligaspiele in Serie nicht gewonnen. Hinzu kommt, dass sich Niklas Süle verletzt hat, eine genaue Diagnose steht noch aus. Aber man kann schon sagen: Für die Münchner war's ein ziemlich blöder Nachmittag.

Die Bayern nutzen ihre Chancen nicht. Schon wieder nicht, muss man hinzufügen. Niko Kovac hatte den Chancenwucher bereits vor dem Spiel angemahnt. Nun, nach dem 2:2 beim FC Augsburg, dürften seine grauen Haare ein paar mehr geworden sein. Währenddessen fragt Karl-Heinz Rummenigge: "Du, Uli, was macht eigentlich gerade Jupp Heynckes?"

Nach dem Remis in Augsburg sind die Bayern in der Tabelle, ganz unvirtuell übrigens, nur Dritter hinter Borussia Mönchengladbach und... dem VfL Wolfsburg (!), der 1:1 bei RB Leipzig, dem Vierten, gespielt hat. So ging es auch bei Bremen gegen Hertha aus. Düsseldorf hat das Abstiegsduell gegen Mainz für sich entschieden (1:0), Union gewann das Heimspiel gegen Freiburg (2:0). Dank Marius Bülter übrigens, der wie schon beim Erfolg gegen den BVB an der Alten Försterei traf.