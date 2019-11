Liebe Leserinnen und Leser, wir verfolgen heute aus dem SZ-Turm die EM-Auslosung in Bukarest. Sie werden es womöglich mitbekommen haben: Die ganze Sache ist dieses Jahr einen klitzekleinen Ticken komplizierter als sonst. Das liegt, ganz grob gesagt, daran, dass beim Turnier 2020 zwölf Länder Ausrichter sind und zu Hause spielen sollen; daran, dass es politische Einschränkungen gibt (die Ukraine darf in der Vorrunde zum Beispiel nicht gegen Russland spielen); und daran, dass es noch die Nations-League-Playoffs gibt.

Ebenfalls mitbekommen haben werden Sie womöglich, dass einige Gruppen schon besetzt sind (siehe oberster Eintrag dieses Livetickers). Falls Sie nicht eh schon Ihren persönlichen Heureka-Moment hatten, hier eine kurze Zusammenfassung, wie dies zustande kam: Es spielen ja 24 Mannschaften mit. Die werden auf sechs Gruppen verteilt. Es gibt also sechs Gruppen mit vier Mannschaften. Entsprechend gibt es vier Lostöpfe.

Wer in welchem Lostopf gelandet ist, hing vom Abschneiden in der EM-Qualifikation ab. Ein Beispiel: Deutschland war unter den sechs besten Teams der Qualifikation, deshalb ist Deutschland in Topf 1 gelandet. Warum aber ist Deutschland nun automatisch in Gruppe F? Das liegt daran, dass die Gruppe F in München und Budapest gespielt wird - und Gastgeber in ihrem Land spielen sollen. So erklärt sich auch die Verteilung der anderen Teams. Aus Topf eins sind nur Belgien und Ukraine keine Gastgeber. Aber die Ukraine darf ja nicht gegen Russland spielen und landete deshalb nicht in Gruppe B.

Die Deutsche Presse-Agentur hat das Zustandekommen der Konstellationen ganz gut zusammengefasst: "Das klingt alles sehr kompliziert, ist aber in sich logisch." Wie groß das verbleibende Überraschungspotenzial noch ist, das einer Auslosung ja doch grundsätzlich innewohnt - das ist wiederum eine andere Frage.

Für die deutsche Elf ist jedenfalls sehr vieles unklar. Sie kann theoretisch auf Frankreich UND Portugal treffen (und ein weiteres Team, das aber erst nach den Nations-League-Playoffs feststehen wird). Sie kann aber auch auf die Schweiz und Österreich treffen - "die sogenannte Alpengruppe" (dpa). Eine Jamaika-Koalition wird es definitiv nicht geben.

Laut Sportschau-Live-Stream sind Joachim Löw und Oliver Bierhoff in Bukarest angekommen. Falls Sie sich nun wundern, warum der Bundestrainer nicht beim Spiel des SC Freiburg ist - Freiburg spielt erst morgen.

Thomas Broich, Sportschau-Auslosungs-Experte im Studio, vergleicht den Qualifikations-Modus mit einem Kafka-Roman. Die Nationalspieler Joshua Kimmich und Timo Werner hatten jüngst vor den abschließenden Quali-Spielen gegen Weißrussland und Nordirland den Modus noch nicht verstanden. Hatten wahrscheinlich Mathe-Leistung.

Auf ARD One werden die Lostöpfe gezeigt, da ziehen wir gerne nach: Topf 1: Deutschland, Italien, Belgien, England, Spanien, Ukraine Topf 2: Frankreich, Kroatien, Polen, Russland, Niederlande, Ukraine Topf 3: Portugal, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien, Türkei Topf 4: Wales, Finnland und die vier Teams, die sich in den Playoffs durchsetzen

Der DJ Martin Garrix wird von den Moderatoren auf der Bühne empfangen, er hat den offiziellen EM-Song gemixt und steht damit in der Tradition von DJ David Guetta, der 2016 einen der skurrilsten Auftritte in der Geschichte der EM-Eröffnungsfeiern hingelegt hatte, gemeinsam mit 150 Cancan-Tänzerinnen und einer französische Fliegerstaffel. Garrix sagt, er fühle sich sehr geehrt.

Nach einem Video, das alle Ausrichter-Städte zeigt, folgt ein Rückblick auf die EM 2016. Interessante Erkenntnis: Damals stand noch Gabor Kiraly im ungarischen Tor. "What a great tournament it was", sagt die rumänische Moderatorin - und kann damit ja eigentlich auch nur die Auftritte von Kiraly in Jogginhose meinen. Ricardo Carvalho, 2016 Verteidiger von Europameister Portugal und heute Losfee, geht im Interview auf der Bühne aber leider nicht darauf ein.

Diverse Ex-Profis - Vertreter der bisherigen EM-Gewinner - betreten nun die Bühne und postieren sich hinter den Töpfen mit den Kugeln. Deutscher Repräsentant: Philipp Lahm.

Vor der Auslosung wird jetzt kurz noch mal das Prozedere der Auslosung und die Einteilung der Töpfe gezeigt. Wäre ja eigentlich nicht notwendig, so easy wie das diesmal ist. Aber es soll ja hier niemand im Stoff nicht mitkommen, wenn's gleich los geht, nur weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.

Zuerst gezogen wird... die Ukraine. Und sie landet in... Gruppe B. Die Mannschaften aus Topf 1, deren Gruppenzugehörigkeit schon vorher feststand, werden nun offiziell gezogen. Und sie bekommen eine Position in der Gruppe.

Position F4 für Deutschland. Joachim Löw schaut konzentriert. Was bedeutet das jetzt für das deutsche Ballbesitzspiel?

Topf 2 wird insofern interessanter, als nur die Gruppen der Niederlande und Russlands feststehen. Das heißt: Wir werden gleich wissen, ob Deutschland auf Frankreich trifft oder nicht.

Ruud Gullit zieht die Schweiz, und das ist nun die erste News: Die Schweiz trifft in Gruppe A auf Italien - und erst mal nicht auf Deutschland.

Didier Deschamps grinst, Joachim Löw schaut ausgesprochen ernst. Frankreich wird der Auftaktgegner für den DFB. Und Matthias Ginter überlegt schon, wie er aus der Fünferkette heraus die ca. drei Konter eröffnen kann, die Deutschland für ein Tor zur Verfügung stehen werden.

Schweden wandert in Gruppe E. Und dies bedeutet, dass die deutsche Gruppe wirklich unter dem Namen firmieren wird, der vor der EM schon als Szenario kursierte: Hammergruppe. Deutschland trifft nämlich nicht nur auf Weltmeister Frankreich, sondern auch auf Europameister Portugal. Ist Brasilien eigentlich auch in einem der Lostöpfe?

Die Kameras zeigen natürlich wieder Löw, und natürlich sieht er nicht besonders glücklich aus. Immerhin: Blamieren ist für die Nationalmannschaft nun schwieriger als bei der WM 2018.

Der dritte Gegner Deutschlands kommt aus dem Playoff-Pad A - sollten sich Island, Bulgarien oder Ungarn durchsetzen. Das klingt nun vielleicht erst mal harmlos, wird aber der wohl schwerste Gegner aller Playoff-Teilnehmer für Deutschland. Nur falls sich Rumänien gegen oben genannte Teams durchsetzt, kommt der Gegner aus Pfad D (weil Rumänien in Gruppe C landen würde - dort wird in Bukarest gespielt). Dort warten Schwergewichte wie Nordmazedonien oder Kosovo. Oder Georgien oder Weißrussland.

Und damit stehen die Gruppen fest:

Gruppe A: Türkei, Italien, Wales, Schweiz

Gruppe B: Dänemark, Finnland, Belgien, Russland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Playoff-Sieger Pfad D oder A

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Playoff-Sieger C

Gruppe E: Spanien, Schweden, Polen, Playoff-Sieger B

Gruppe F: Playoff-Sieger A oder D, Portugal, Frankreich, Deutschland

Man kann es ja nochmal sagen: Deutschland hatte eher kein Losglück. Frankreich ist der erste Gegner, Portugal der zweite - dürfte ein interessanter EM-Beginn werden für die Mannschaft von Joachim Löw. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder und bedanken uns fürs Lesen!