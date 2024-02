Selbst der Samstag, den sich die Veranstalter der LIV-Tour als ihre endgültige Ankunft im großen, amerikanischen Sportbusiness ausgemalt hatten, wurde zum Reinfall. Am Tag vor dem Super Bowl gastierten die Schläger schwingenden Vertreter Saudi-Arabiens in Las Vegas, dem natürlich ein Plan zugrunde lag: Die LIV-Tour sollte das Vorprogramm darstellen an einem Ort, an den über 1400 Privatjets geflogen waren, mitten ins Zentrum der reichen Sportwelt. Und irgendwo zwischen Taylor Swift, American Football und dem gewohnten Wahnsinn von Vegas sollte auch noch Platz sein für "Golf, aber lauter" - so lautet der LIV-Marketingslogan, der eigentlich an keinen Ort der Welt besser passt als in ein Spielparadies in der Wüste Nevadas.