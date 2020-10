Er war ein Magier auf dem Platz, das "achte Fußball-Weltwunder", ein Spieler, in dessen Werdegang sich der Zeitlauf spiegelt: Die Biografie "Gerd Müller" des Historikers Hans Woller, erschienen im Verlag C.H.Beck, wird an diesem Freitag in der Nürnberger Tafelhalle als Fußballbuch des Jahres von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur ausgezeichnet. In der Pandemie geht der Festakt ohne Publikum als Online-Gala über die Bühne, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein. Mitfeiern lässt sich trotzdem: Das Streaming auf der Homepage (fussball-kultur.org) ist um 20 Uhr freigeschaltet. Um Abendgarderobe wird übrigens auch auf dem heimischen Sofa gebeten. Denn der Anlass könnte passender kaum sein: Der große Bayern-Torjäger Gerd Müller, hier 1971 bei einem Treffer gegen den TSV 1860, wird am 3. November 75 Jahre alt.