Davon träumen sie alle, die pferdeverrückten kleinen Mädchen in den Reitställen landauf, landab: den ganzen Tag auf den schönsten Pferden reiten, sie umhegen, mit Fohlen kuscheln und vielleicht auch auf Olympia hoffen. Lisa Müller, 36, konnte sich diesen Traum erfüllen, an dem freilich die Fußballtantiemen ihres Ehemanns Thomas Müller nicht unwesentlich beteiligt waren. In Wettlkam, etwa 30 Kilometer südlich von München, hat das Paar ein Paradies für Pferde geschaffen, für Hengste, Stuten und deren Nachwuchs. Während Lisa zur bayerischen Dressurelite gehört, versteht Thomas nach den Aussagen seiner Frau inzwischen einiges von der Pferdezucht. Während er zurzeit in Kanada spielt, hält Lisa zu Hause die Stellung. Pferde sind ihr Leben, aber sie kann sich in einigen Jahren ein Leben als Politikerin vorstellen und betreibt eine Immobilienfirma.