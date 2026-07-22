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Tour-Aus für LipowitzDer Unbekannte von Gleis 7

Lesezeit: 4 Min.

Eine Rechtskurve wurde ihm zum Verhängnis: Florian Lipowitz muss die Tour 2026 abhaken.
Eine Rechtskurve wurde ihm zum Verhängnis: Florian Lipowitz muss die Tour 2026 abhaken. Thibault Camus/AP/dpa

Für Florian Lipowitz ist die Tour de France nach seinem Schlüsselbeinbruch beendet. Über den ungewöhnlich rasanten Aufstieg des einstigen Biathleten in die Weltelite des Radsports, der nun einen Dämpfer verkraften muss.

Von Korbinian Eisenberger, Thonon-les-Bains/Le Bourg d'Oisans

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In der Geschichte der Jäger und Sammler, der Flüchtigen, Gerissenen, Ausgerissenen und wieder Aufgestandenen, sei an eine kurze Episode aus dem Mai 2025 erinnert: Sie ereignete sich für Rennradprofis eher untypisch am gut frequentierten Münchner Ostbahnhof. Weiter südlich, in Italien, war das Peloton seinerzeit beim recht berühmten Giro zugange. Und in München Ost, Gleis 7, hockte ein noch so gar nicht berühmter Mann in Dienstkleidung auf eine Bank, steckte sich Musik in die Ohren und – wartete. Allein die sehr roten Sponsorenstiere auf dem Sportgewand hätten ihn enttarnen können. Doch an diesem Tag an Bahnsteig 7 beachtete (fast) niemand den filigran gebauten jungen Mann mit den vielen Logos, der dann irgendwann in irgendeinen Zug stieg.

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Florian Lipowitz im Interview
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Zum zweiten Mal bereitet sich Florian Lipowitz auf die Tour de France vor. Im Höhentrainingslager spricht der 25-Jährige über seine Chancen, Gegner Tadej Pogacar, die Zweifel an seinem Sport – und ungesundes Essen.

SZ PlusInterview von Johannes Aumüller und Korbinian Eisenberger

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