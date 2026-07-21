Er lag vielversprechend in diesem Tour-de-France-Einzelzeitfahren, rasant und technisch anspruchsvoll war Florian Lipowitz am Genfer See entlang Richtung Ziel gefahren. Die Zwischenzeit wies ihn als Rangdritten aus, das Ziel war nah, doch dann geschah, was niemand sehen wollte: In einer scharfen Rechtskurve verlor der Laichinger die Kontrolle über seinen Vorderreifen, kam zu Fall und rutschte mit voller Wucht gegen eine Bordsteinkante. Zuschauer sprachen sofort auf ihn ein, boten Hilfe an. Doch der beste deutsche Rennradprofi dieser Zeit signalisierte schnell: Mit dieser Verletzung geht es für ihn nicht weiter.

48 Stunden nach dem Aus von Jonas Vingegaard hat es auch Lipowitz erwischt, jene beide, die vor einem Jahr in Paris noch neben Toursieger Tadej Pogacar aufs Podium gestiegen waren. Lipowitz konnte sich zwar noch selbst erheben, die eilig herangeschaffte Trage ließ er unberührt. Doch mit einer Hand an der verletzten Schulter und erkennbaren Schmerzen ließ der 25-Jährige sein Rennrad liegen und ging zu Fuß von der Fahrbahn, ehe er in ein Begleitfahrzeug stieg. Eine Wiederkehr der Boshaftigkeit dieses Sports, die leider dazugehört. Und, wie vor zwei Tagen, als Vingegaard seinerseits gegen einen Bordstein gekracht war, hatte dieser Unfall eine Vorgeschichte.

Meinung Tour de France : Respektlose Doping-Fahnder? Die nächtlichen Kontrollen haben einen Grund SZ Plus Kommentar von Johannes Aumüller ...

Nächtliche Dopingkontrollen bei Vingegaard und Pogacar waren das Thema der letzten Tourtage, ehe am Montag auch Lipowitz und das gesamte Red Bull-Team an der Reihe waren. „Auch wir sind heute Nacht besucht worden. Die Rennfahrer haben zum Teil schon geschlafen und haben die Kontrollen mitgemacht“, berichtete Team-Manager Ralph Denk vor dem Start im ZDF-Morgenmagazin. Anders als bei Vingegaard und Pogacar fanden die Kontrollen beim Red-Bull-Rennstall allerdings nicht mitten in der Nacht, sondern bereits gegen 22 Uhr statt. Im Fall Vingegaard kam im Fahrerlager der Verdacht des Zusammenhangs der nächtlichen Probe und des Sturzes auf.

Lipowitz’ Teamkollege Evenepoel triumphiert in seiner Spezialdisziplin

Der beschaulich bis verschlafene Kurort und Zielort dieser 16. Etappe war verglichen mit den Tagen zuvor nicht wiederzuerkennen. Unzählige Massen bevölkerten die Kleinstadt Thonon-les-Bains – und sahen dabei zu, wie am Ende Lipowitz’ belgischer Kapitänskollege Remco Evenepoel in seiner Spezialdisziplin triumphierte. Wie am Sonntag war nur er schneller als der Gesamtführende Tadej Pogacar, auf dem 26,1 Kilometer kurzen Zeitfahrkurs verkürzte der Olympiasieger seinen Rückstand im Gesamtklassement um eine halbe Minute, als Tagesdritter kam der Däne Mattias Skjelmose Jensen ins Ziel.

Lipowitz war vor dem Start der Etappe auf Rang fünf gelegen, ohne den Unfall hätte er im Wettkampf um Rang drei wohl einige Sekunden auf die vor ihm gelegenen Paul Seixas aus Frankreich und den Mexikaner Isaac Del Toro gutgemacht. Auf der abendlichen Pressekonferenz erklärte Pogacar, dass auch er in der für Lipowitz so verhängnisvollen Kurve gestrauchelt sei (was im Rennen zu erkennen war). Bei der Streckenbesichtigung habe er dies „nicht gut einsehen“ können, so Pogacar: „Ich hoffe, Lipo ist okay.“ Welche genaue Verletzung sich Lipowitz zuzog, war zunächst nicht bekannt. Und so ging für die deutsche Equipe Red-Bull-Bora-Hansgrohe ein Tour-de-France-Tag zu Ende, der emotional kaum ambivalenter sein könnte.