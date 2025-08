Der neue deutsche Radsport-Liebling Florian Lipowitz bekommt bei seinem Team Konkurrenz: Olympiasieger Remco Evenepoel wechselt zu Red Bull. Muss der Tour-Dritte nun die Rolle des Edelhelfers übernehmen?

Von Korbinian Eisenberger

Einmal am Rad der Zeit gedreht, gut einen Monat zurück, da saß ein junger Belgier auf dem größten Podium seiner Zunft. In Lille, dem Startort der Tour de France, wirkte der Radrennfahrer Remco Evenepoel entspannt, obwohl er von Fernsehkameras und Reportern umzingelt war. Gar amüsiert sah der 25-Jährige drein, als die Erkundigung nach einem Konkurrenten aufkam: Wie gut er denn diesen Florian Lipowitz kenne? „Es ist etwas lustig, weil mir alle Deutschen immer die gleiche Frage stellen“, erklärte Evenepoel. „Ich kenne ihn persönlich nicht wirklich“, erläuterte er, nur „dass er noch nicht so lange Fahrrad fährt, vom Biathlon kommt und bei der Vuelta letztes Jahr stark war.“ Fazit: „Ein weiterer Kerl, auf den man achten sollte.“