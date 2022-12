Sei es ein Spiel, eine Szene, einen Moment der Bewunderung. Und nun: den ersten WM-Titel in einer Kathedrale in Weiß und Himmelblau. Es ist genau so gekommen, wie es kommen musste.

Kommentar von Holger Gertz, Lusail

Manchmal spürt man von einem bestimmten Moment an, worauf es in einem Turnier hinausläuft. Es gibt Ansatzpunkte auf dem Platz, neben dem Platz, und bei der umstrittenen WM in Katar war gefühlt irgendwann eines unumstritten: Dass sie das Turnier des Lionel Messi werden würde, dass Messi seine Argentinier zum Titel führen würde. Manchmal ist ein Ablauf der Ereignisse im Inneren vorgezeichnet: Es muss am Ende genau so kommen, wie es kommt.