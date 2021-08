Lionel Messi entkorkt bei seinem Debüt für PSG keine Champagnerflaschen, wird aber gefeiert. Ausgerechnet der wechselwillige Kylian Mbappé spielt groß auf - was in Madrid sauer aufstößt.

Von Javier Cáceres

Die Stadt Reims liegt 150 Kilometer vor den Toren Paris', und sie ist, oh feine Ironie der Weltenläufe, ein besonderer Ort in der Geschichte Frankreichs. In der dortigen Kathedrale wurde so manch ein König gekrönt; letztmalig vor knapp 200 Jahren, als der Bourbone Karl X. auf Ludwig XVIII. folgte. Natürlich wurde auch damals jene Heroldsformel benutzt, die in ihrer Übersetzung längst in den globalen Sprachgebrauch übergegangen ist: "Le roi est mort, vive le roi!" Der König ist tot, es lebe der König! Oh feine Ironie? Oh ja. Denn am Sonntag begab es sich, dass der wohl größte aktive Monarch des Fußballs, der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi, im Stadion Auguste-Delaune, der Heimstatt des Klubs Stade Reims, Teil einer weltweit beachteten Krönungsmesse war.

Knapp drei Wochen nach seinem Abschied aus Barcelona, den er beweinte wie man eine Flucht ins Exil eben beweint, debütierte Messi am vierten Spieltag der französischen Liga für seinen neuen Klub Paris Saint-Germain. Oder: trug er zum ersten Mal in seinem Leben in einem Ligaspiel ein anderes Trikot als das des FC Barcelona, dem er seit Beginn des Jahrhunderts angehört hatte. Ach ja, übrigens: PSG siegte, wie kaum anders zu erwarten war, mit 2:0.

Detailansicht öffnen Ein Fan in Reims fragt nach dem Trikot von Lionel Messi. (Foto: Benoit Tessier/Reuters)

Und die ironischen Wendungen? Zum Beispiel: Dass da natürlich nicht Messi in einen neuen Stand erhoben wurde, sondern Frankreichs oft belächelte Liga. Sie erfährt durch ihn und mit ihm und in ihm einen ungeahnten Bedeutungszuwachs. Wobei, der Abend bot zumindest ansatzweise Anlass, die alte Heroldsformel ("es lebe der König!") auf den französischen Nationalspieler Kylian Mbappé zu münzen, der ja wirklich ein potenzieller neuer König des Fußballs ist. Nun erfreut sich Messi, 34, nachweislich bester Gesundheit. Die beiden Tore zum Sieg von PSG steuerte aber Mbappé bei, als Messi noch auf der Ersatzbank angeregt mit seinem argentinischen Landsmann Leandro Paredes und dem Spanier Ander Herrera plauderte (16./63.).

Die Nachricht aber blieb Messi: "Ich freue mich über diesen ersten Auftritt, denn auch für Messi ist es wichtig, mit einem Sieg in einem neuen Trikot zu starten", erklärte PSG-Trainer Mauricio Pochettino. "Messi hat eine Laufbahn, eine Karriere, eine Energie und eine Persönlichkeit, die ansteckend sind. Sein Optimismus, seine Energie, seine Anpassungsfähigkeit, seine Art, in dieser Woche mit anderen zusammen zu sein, beeinflusst das gesamte Team", fügte der Argentinier hinzu.

Die Statistiker notierten, dass Messi in der Champagne keine Schaumweinflaschen entkorkte: Er schoss nach seiner Einwechslung in der 66. Minute kein Tor, bereitete auch keines vor, doch er berührte den Ball immerhin 26 Mal, brachte 20 von 21 Pässen zu einem seiner neuen Spielkameraden, legte ein gelungenes Dribbling hin und wurde drei Mal gefoult. Unter anderem. Was reichlich nüchtern klingt, wenn man das Gewese betrachtet, das um ihn gemacht wurde: Alle Zuschauer in Reims erhoben sich von ihren Sitzen, als er den Rasen betrat und - wie Pochettino ebenfalls sagen sollte - seine neue Mannschaft "mit den ersten Ballberührungen ruhiger werden ließ".

Mbappés Auftritt schmeckt nicht allen in Madrid

Dass Messi ausgerechnet für seinen Freund Neymar Junior eingewechselt wurde, der in seiner brasilianischen Heimat als eine Art Wiedergänger von Pelé, genannt "O Rei" - der König, gilt, könnte als guter Beweis dienen, dass die Verantwortlichen bei PSG erstens einen speziellen Sinn für Humor haben, und zweitens einen Fingerzeig auf die Entwicklung auf dem Transfermarkt bieten wollten. Denn: Die Auswechslung des Brasilianers verhinderte, dass ein Foto entstehen konnte, das um die Welt gegangen wäre: Messi, Neymar und Mbappé - die neuen heiligen drei Könige von PSG - im gleichen Jersey auf dem gleichen Rasen.

Mbappé wird bekanntermaßen und seit geraumer Zeit von Real Madrid umschwärmt, der spanische Rekordmeister hat ein Angebot von anfangs 160 Millionen Euro auf insgesamt 180 Millionen Euro aufgestockt. Die Herolde der "Königlichen" beteuern, dass Madrid dem Emir von Katar ein Ultimatum gesetzt habe: Die Offerte für Mbappé verfalle am Montag um Punkt 18 Uhr. Im Fußball kann, wie die letzten Tage und Wochen bewiesen haben, eine Menge passieren. Aber dass es sich katarischen Eigner von PSG nehmen lassen, drei der aufregendsten Tenöre des Sports gemeinsam im Shirt von PSG auftreten zu lassen, mutet dann doch unvorstellbar an.

Detailansicht öffnen Emotionaler Jubel, der nicht allen gefällt: Kylian Mbappé (Mitte) feiert sein Tor für PSG ausgelassen. (Foto: Gerrit van Keulen/ANP/imago)

Mbappé wiederum spielte, als wäre er voll auf PSG fokussiert. Nicht nur das: Er feierte seine beiden Treffer mit einem kaum zu übertreffenden Enthusiasmus, und das stieß in Madrid sauer auf. Was sich am besten daran erkennen ließ, dass ein gewisser Josep Pedrerol, der schon vor langer Zeit zum Journalistendarsteller mutiert ist, weil er gern die Bauchrednerpuppe von Real Madrids Boss Florentino Pérez mimt, in seinem TV-Studio in Madrid schäumte.

"Mbappé!", monologisierte er in der Nacht zum Dienstag: "Wie kommst Du nur drauf, heute das Spiel Deines Lebens zu machen? 18 Stunden vor der Antwort Deines Noch-Klubs an Real Madrid? Wie kommst Du nur darauf, die perfekte Nacht hinzulegen? 'Perfekte Nacht' - das ist es doch, was Du in Deinen sozialen Netzwerken veröffentlicht hast!? Warum hast Du Dein Tor so lustvoll gefeiert? Weißt Du denn nicht, dass viele madridistas genau verfolgen, was Du machst? Dass sie wissen, welch ungeheuerliche Anstrengungen Du unternommen hast, als Du ein ums andere Mal die Möglichkeit ausgeschlagen hast, Deinen Vertrag (bei PSG) zu verlängern; dass Du alles getan hast, um bei Real Madrid zu spielen? Und dann gehst Du hin - und machst am Vorabend der Antwort von PSG Dein großes Spiel? Obwohl Du weißt, dass Dein Klub 250 oder 300 Millionen Euro für Dich verlangen wird???", fragte Pedrerol.

In Paris scheinen sie entspannt zu sein. Es sei bekannt, "dass die Fußballindustrie immer voller Gerüchte ist", sagte PSG-Trainer Pochettino. Tatsache sei aber: "Mbappé ist unser Spieler. Unser Präsident (Nasser Al-Khelaifi) und (Manager) Leonardo waren sehr deutlich. Er ist bei uns. Und ich bin mit ihm sehr zufrieden, er ist einer der besten Spieler der Welt." Der beste aber, das sagte Pochettino im Vorfeld der Partie, bleibt Messi. und auch im Kollegenkreis wird das offenkundig. Als die Krönungsmesse gesungen war, wurde Messi - nicht Neymar und auch nicht Mbappé - von Reims-Torwart Predrag Rajkovic verfolgt. Der 25-jährige Keeper aus Serbien überreichte ihm den eigenen Sohn, für ein Erinnerungsfoto an einen Abend, der in Frankreich wohl tatsächlich eine neue Regentschaft begründete.