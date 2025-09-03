„Adiós, muchachos, Gefährten meines Lebens … “, sang Carlos Gardel vor nahezu einem Jahrhundert – ein Tango, der nun einem anderen legendären Argentinier auf den Lippen liegt: Lionel Andrés Messi. Am Donnerstag wird der Kapitän des aktuellen Fußball-Weltmeisterteams im Estadio Monumental von River Plate gegen Venezuela auflaufen, und er hat vorab erkennen lassen, dass diese vorletzte Partie der WM-Qualifikation sein letztes Spiel im Nationalmannschaftsdress auf argentinischem Boden sein wird.
- Lionel Messi wird am Donnerstag gegen Venezuela vermutlich sein letztes Heimspiel für Argentinien bestreiten, bevor er nach der WM 2026 aus der Nationalmannschaft zurücktritt.
- Für das Spiel hat Messi seine gesamte Familie nach Buenos Aires eingeladen und der argentinische Verband ein großes Rahmenprogramm mit drei Bands angekündigt.
- Messi blickt auf 193 Länderspiele mit 112 Toren zurück und wird am Donnerstag einen Rekord von 72 WM-Qualifikationsspielen in Südamerika einstellen.
Für die Partie gegen Venezuela sind Messis gesamte Familie und drei Bands einbestellt. Die Vermutung, dass er danach nie wieder ein Heimspiel für Argentinien bestreiten wird, weil er nach der WM 2026 aufhört, löst im Land Besorgnis aus.
Von Javier Cáceres
