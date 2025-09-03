Nationalmannschaftskarriere von Lionel Messi Es könnte sein letzter Tango auf argentinischem Boden sein 3. September 2025, 17:25 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Die nächste Familienfeier in Buenos Aires? Auch Anfang 2023, als in der Heimat der WM-Sieg nachgefeiert wurde, kam Lionel Messi mit Frau und Kindern. (Foto: Luciano Bisbal/Action Plus/Imago)

Zusammenfassung Lionel Messi wird am Donnerstag gegen Venezuela vermutlich sein letztes Heimspiel für Argentinien bestreiten, bevor er nach der WM 2026 aus der Nationalmannschaft zurücktritt.

Für das Spiel hat Messi seine gesamte Familie nach Buenos Aires eingeladen und der argentinische Verband ein großes Rahmenprogramm mit drei Bands angekündigt.

Messi blickt auf 193 Länderspiele mit 112 Toren zurück und wird am Donnerstag einen Rekord von 72 WM-Qualifikationsspielen in Südamerika einstellen.

Für die Partie gegen Venezuela sind Messis gesamte Familie und drei Bands einbestellt. Die Vermutung, dass er danach nie wieder ein Heimspiel für Argentinien bestreiten wird, weil er nach der WM 2026 aufhört, löst im Land Besorgnis aus.

Von Javier Cáceres

