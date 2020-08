Lichtgestalt a.D.: Lionel Messi hat für den FC Barcelona 633 Tore in 731 Pflichtspielen erzielt. Nun will er gehen.

Von Javier Cáceres

Wenige Tage nach dem Untergang, dem 2:8 von Lissabon, hat der angekündigte Abschied von Kapitän Lionel Messi den FC Barcelona in Endzeitstimmung gestürzt. "Was bleibt jetzt noch?", schrieb der Chefkommentator der in Barcelona ansässigen Zeitung Sport - und antwortete selbst: "Die Wüste. Die Bitterkeit. Die Wut. Eine Zukunft ohne Zukunft." Kurz nach Bestätigung der Meldung, dass Messi schriftlich um Auflösung seines Vertrages ersucht habe, versammelten sich rund 100 Anhänger des FC Barcelona vor der Geschäftsstelle am Stadion Camp Nou und forderten den Rücktritt von Präsident Josep María Bartomeu.