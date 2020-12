Wer keinen rot-weißen Weihnachtsschnickschnack will, kann sich vielleicht bald Löwenbrüllen per App übersetzen lassen

Von Ralf Tögel

Weihnachten steht vor der Tür. Eine wenig überraschende Feststellung natürlich, aber diesmal wird es ein, nun ja, anderes Fest. Obwohl, wer am Wochenende Besorgungen zu erledigen hatte, konnte meinen, alles ist wie immer. Überall Schokoladennikoläuse, Weihnachtsschnickschnack, leuchtende Sterne, geschmückte Fenster, ordentlich Betrieb in der Münchner Innenstadt. Okay, die Masken. Und der Weihnachtsmarkt hat gefehlt, die Glühweinnasen vor den Buden. Aber sonst? Man braucht ein bisschen länger, um ins Geschäft zu kommen, auch das. Vor dem Ikea-Klotz in Eching musste man durch ein Leitsystem, wie man es nur vom Flughafen oder der Arena in Fröttmaning gewohnt ist. Apropos, der FC Bayern hat sich natürlich was ganz Tolles für Weihnachten ausgedacht, schon rein optisch viel besser als jeder Schupfnudel-Bratwurst-Bier-Stand vor dem Rathaus. Die FC Bayern World, ein riesiges Bauwerk direkt am Marienplatz, im Sgraffito-Stil, der an die historischen Gebäude des 19. Jahrhunderts erinnern soll. Und am Abend wird das Gebäude rot angestrahlt, weißes Gebäude, rot angestrahlt, na? Richtig, die Farben des Weihnachtsmanns.

Den Zeitpunkt hätte man eventuell ein bisschen besser wählen können, denn auf den insgesamt 3500 Quadratmetern des fünfstöckigen Flagship-Stores, wie so ein Fanartikelladen heute heißt, gibt es ein Hotel und ein paar Restaurants, da kommt man aber auch mit adventlicher Geduld nicht rein. Alles zu, wenigstens die üblichen FCB-Devotionalien sind auf drei Etagen zu erstehen, und natürlich Sportartikel, alles rot-weiß gehalten, wahrscheinlich die Weihnachtsmann-Kollektion.

Die Avatare waren blau, vielleicht haben die Bayern deshalb verzichtet

Die Eröffnung war weniger feierlich, Präsident Herbert Hainer, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Vorstand Jörg Wacker sagten ein paar Glühwein-lauwarme Worte, mehr war nicht. Hätte man besser drei Avatare hingestellt, weihnachtlich ausstaffiert. Die drei Honoratioren sollen sich ja gegen die obligatorische Zipfelmütze gewehrt haben. Avatare soll es im Übrigen bald geben, ein israelisches Start-up hat mittels Künstlicher Intelligenz digitale Doppelgänger von Menschen erschaffen. Bisher nur virtuell, aber wer weiß, vielleicht geht es ja bald zu wie in dem bahnbrechenden Film "Avatar", den James Cameron vor elf (!) Jahren gedreht hat. Da schlüpften Menschen per Gedankenübertragung auf einem fernen Planeten in die Körper der dort lebenden Ureinwohner. Die waren blau, vielleicht haben die Bayern deshalb darauf verzichtet.

Den zweiten Teil des Cameron-Films gibt es übrigens erst im nächsten Jahr, der Start wurde verschoben. Wahrscheinlich, weil die FC Bayern World noch nicht fertig war. So bleibt noch Zeit, ein Kino in den Keller zu betonieren. Ach ja, wer noch nicht alle Geschenke hat, sollte sich beeilen, Landesvater Markus Söder wird demnächst die Bordsteine hochklappen lassen. Eine kleine Idee abseits der FCB-Welt: Es gibt eine App aus England, die Katzenmiauen in Sprache übersetzt. Vielleicht was für Löwen-Fans.