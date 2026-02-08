Zum Hauptinhalt springen

Abfahrt bei OlympiaEmma Aicher holt erste deutsche Medaille, Lindsey Vonn stürzt schwer

Lesezeit: 1 Min.

Der Moment, als Lindsey Vonn das Gleichgewicht verliert und dann schlimm stürzt. Die US-Amerikanerin war mit einem Kreuzbandriss gestartet und blieb mit einem Arm an einem Tor hängen.
Der Moment, als Lindsey Vonn das Gleichgewicht verliert und dann schlimm stürzt. Die US-Amerikanerin war mit einem Kreuzbandriss gestartet und blieb mit einem Arm an einem Tor hängen. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa)
  • Emma Aicher gewinnt Silber in der Abfahrt und holt die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen.
  • Die US-Amerikanerin Breezy Johnson gewinnt Gold vor Aicher mit nur 0,04 Sekunden Vorsprung.
  • Lindsey Vonn stürzt schwer nach 13 Fahrsekunden und wird mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Das Abfahrtsrennen wird überschattet vom Sturz der US-Amerikanerin, die mit dem Helikopter abtransportiert wird. Ihre Landsfrau Breezy Johnson gewinnt Gold vor der Deutschen Emma Aicher und der Italienerin Sofia Goggia.

Skirennläuferin Emma Aicher hat bei den Olympischen Spielen die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen, die von einem schweren Sturz von Lindsey Vonn überschattet wurde, fuhr sie hinter Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA zu Silber, ihr Rückstand betrug nur 0,04 Sekunden. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia (+0,59 Sekunden), Super-G-Olympiasiegerin von 2018.

„Es hat sich wild angefühlt, über jedem Sprung hat es mich aufgerissen, ich habe gar nicht gemacht, was ich machen wollte, aber es ist ja zum Glück nochmal gutgegangen“, sagte Aicher im ZDF. Tatsächlich war die 22-Jährige im oberen Streckenabschnitt sogar schneller gewesen als Johnson, die noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat – nun aber zweimal Gold. Für Aicher ist es die zweite Olympia-Medaille nach Silber 2022 mit dem Team.

Der Traum von Lindsey Vonn von einem zweiten Olympiagold nach 16 Jahren endete nach nur 13 Fahrsekunden. Die 41 Jahre alte Amerikanerin, die sich neun Tage zuvor einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte und eine Teilprothese im rechten Knie hat, wurde an der ersten schwierigen Welle ausgehoben. Sie überschlug sich, lag danach mit seitlich ausgestreckten Beinen schreiend im Schnee und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Das Rennen wurde lange unterbrochen.

Aicher gewann auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Abfahrts-Olympiasieg von „Gold-Rosi“ Mittermaier als erste deutsche Skirennläuferin seit den Spielen von Sotschi 2014 eine Einzel-Medaille. Damals holte Maria Höfl-Riesch Gold (Kombination) und Silber (Super-G), Viktoria Rebensburg fuhr zu Bronze (Riesenslalom). Vor vier Jahren in Peking wurden die deutschen Alpinen Zweite im Team-Wettbewerb.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivOlympia
:Wie es Emma Aicher schafft, alle Ski-Disziplinen zu beherrschen

Keine Skirennläuferin beherrscht die vier alpinen Disziplinen wie die Deutsche Emma Aicher. Warum? Eine Analyse – mit Trainingsvideos aus ihrer Perspektive und Einschätzungen von Hilde Gerg.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite