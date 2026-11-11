Dieses eine Comeback wird Lindsey Vonn sicherlich geben. „Last time in heels for a while“, schrieb die US-Amerikanerin vor einigen Tagen unter ein Foto bei Instagram, das sie in einem Gucci-Kleid beim Besuch einer Gala in Los Angeles zeigte. Das vorerst letzte Mal trat Vonn dort Anfang November in hohen Schuhen auf, wie schon die meiste Zeit ihrer Karriere über: Normalerweise begann für Vonn spätestens im Herbst die Phase, in der Auftritte bei Galas endeten und sie sich die deutlich weniger adretten Skischuhe anzog. Diesmal allerdings war der Grund für den vorübergehenden Abgesang auf die hohen Schuhe ein anderer.

Wobei, die Rückkehr auf den Operationstisch stellt für Lindsey Vonn auch eine erschreckende Normalität dar. Dieser Tage vollzieht sie ihn erneut, darüber informierte sie ausführlich in einem Video: Es stehe eine Operation zur Wiederherstellung ihres Ende Januar (vor den Olympischen Spielen) gerissenen Kreuzbandes an, sagte sie zu Wochenbeginn. Dazu sei allerdings die Entfernung der „gesamten Hardware“ notwendig, die Vonn in den vergangenen Monaten angesammelt hat: Seit ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo wurde Vonn nach eigenen Angaben achtmal operiert, ihr wurden dabei mehrere Platten und Schrauben in ihr Bein eingesetzt. Die gute Nachricht, laut Vonn: „Meine Knochen sind dadurch geheilt.“

Wintersport : Lindsey Vonn überraschend für US-Team nominiert Der US-Verband nominiert Vonn nach ihrem heftigen Sturz für die kommende Saison. Ein schnelles Comeback der Skifahrerin scheint aber nahezu ausgeschlossen. ...

Die Platten und Schrauben werden nun in einer Operation entfernt, die Vonn vorab „ziemlich nervös“ gemacht habe. Um nach einer Kreuzband-OP wieder fit zu werden, werde sie weitere sechs bis neun Monate in der Reha verbringen müssen. Und daran schließt sich eine Frage an, die die Skisport-Gemeinschaft weiterhin interessiert: Wie fit möchte Lindsey Vonn noch einmal werden – soll es für High Heels reichen oder doch einmal mehr für Skischuhe als professionelle Sportlerin?

Mit einem Comeback-Versuch wäre frühestens im Winter 2027/28 zu rechnen

Seit ihrem schweren Sturz im Februar befindet sich Vonn in einer Art Zwischenstatus. Wer sich die Bilder aus Cortina noch einmal ansieht, die Berichte von ihren Operationen hört und die eindeutigen Aussagen ihrer Familie, kann kaum zu einem anderen Schluss kommen als ihr Vater Alan: „Das ist das Ende ihrer Karriere“, hatte er bereits im Februar öffentlich gesagt. Doch Vonn umgibt der Geist der ewigen Comebackerin, mit dem sie selbst immer wieder spielt. In einem NBC-Interview sagte sie, sie wisse aus der Zeit nach ihrem ersten Karriereende 2019, „wie es ist, keine Rennläuferin mehr zu sein“. Es sei nun mal so: „Skirennen zu fahren ist etwas, das ich liebe. Und ich hatte in dieser Saison so viel Spaß – aber ich hatte keinen letzten Lauf.“

Deshalb findet sich im Skisport derzeit kaum jemand, der nicht hinter vorgehaltener Hand vermutet, sie würde es zumindest noch einmal probieren wollen – auch wenn diese Einschätzung oft von einem Kopfschütteln begleitet wird.

Aufmerksamkeit bekommt sie (und damit der Skisport) allerdings weiterhin reichlich: Vonn hat eine treue Millionen-Gefolgschaft in den sozialen Medien und berichtet dort wöchentlich über ihr Training und ihre zahlreichen Eventbesuche. Allein ihr Name kann Wellen auslösen, nicht nur dann, wenn es auf den bunten Seiten um ihre Beziehung zum französischen Skiprofi Matthieu Bailet geht: Über ihre Nominierung in den Kader der US-Mannschaft im Oktober etwa wurde allerorts als „Sensation“ berichtet, wenngleich es sich um eine schlichte Formalie handelte und ein „Zeichen des Respekts“, wie US-Cheftrainer Paul Kristofic damals dem österreichischen Standard sagte.

Mit einem ernst zu nehmenden Comeback-Versuch von Vonn wäre frühestens im Winter 2027/28 zu rechnen, mit dann 43 Jahren, auch das hat sie selbst bekannt gegeben. Erst einmal gilt es allerdings abzuwarten, wie ihre komplexe OP am Knie verlaufen ist: Vonn hat die interessierte Skiwelt – Stand Mittwoch – noch nicht über den Verlauf informiert.