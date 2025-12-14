Seit Wochen schon hallen im Wintersport die Worte von Lara Gut-Behrami wider, ausgesprochen in Sölden, vielleicht sollte man noch mal an sie erinnern. Die Schweizerin wunderte sich Ende Oktober über junge Skifahrerinnen, die ihre Niederlagen so einfach akzeptierten: „Es ist ein Wettbewerb, ich will doch nicht 25. werden und dann sagen, das ist okay – das ist es nicht. Ich vermisse die echten Emotionen.“
Der Sieg der 41-Jährigen in der Abfahrt von St. Moritz verdient höchsten Respekt. Und er zeigt, dass sie der jungen Generation etwas voraus hat.
