Am Ende hat ein rotes Tor die Erkenntnis darüber gebracht, wo die Grenzen liegen. In Lindsey Vonns gesamter Karriere war es immer darum gegangen, auszutesten, wo Risikobereitschaft zu Draufgängertum wird und wo Draufgängertum zu Fahrlässigkeit. Lindsey Vonn hat sich beständig in diesen Grenzbereichen bewegt – das hat sie zu dem gemacht, was sie ist: Olympiasiegerin, Gewinnerin von acht WM-Medaillen und 84 Weltcup-Rennen. Zwischen all den Siegen stürzte Vonn immer wieder und verletzte sich schwer. Manchmal war in den vergangenen Monaten fast in Vergessenheit geraten, wie es überhaupt dazu kam, dass heute eine Teilprothese in ihr Knie geschraubt ist und die Winterspiele in Italien ihr Comeback krönen sollten. Vor dem Comeback lag ihr erstes Karriereende – es war das Ergebnis von mehr als zwei Dekaden Skifahren ohne Rücksicht auf Verluste.