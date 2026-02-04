Wenige Tage vor den Winterspielen hat sich Ski-Weltmeisterin Lindsey Vonn bei einem schweren Sturz in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Den Start in ihrer Spezialdisziplin visiert die 41-Jährige dennoch fest an, um ihre zweite Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 zu gewinnen. Aber wie gut kann man mit einem Kreuzbandriss ein Abfahrtsrennen fahren?
Kreuzbandriss von Lindsey Vonn„Das ist ein Risikospiel, wie Russisch Roulette“
Lesezeit: 3 Min.
Lindsey Vonn will trotz ihres Kreuzbandrisses bei Olympia starten. Ist sie damit konkurrenzfähig? Und können Hobbyskifahrer mit dieser Verletzung weitercarven? Ein Gespräch mit Kniespezialist Manuel Köhne.
Interview von Korbinian Eisenberger, Antholz
Skifahren:„Das Kreuzband reißt oft beim Abschwingen vor der Hütte“
Warum erleiden so viele Skifahrer Verletzungen am Knie? Wie sichert man sich als Freizeitsportler ab? Und wie gelingt der Weg zurück auf die Piste, wenn der Schaden doch passiert ist? Antworten vom Münchner „Kniepapst“ Manuel Köhne.
