Wenige Tage vor den Winterspielen hat sich Ski-Weltmeisterin Lindsey Vonn bei einem schweren Sturz in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Den Start in ihrer Spezialdisziplin visiert die 41-Jährige dennoch fest an, um ihre zweite Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 zu gewinnen. Aber wie gut kann man mit einem Kreuzbandriss ein Abfahrtsrennen fahren?