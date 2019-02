8. Februar 2019, 18:51 Uhr Vonn und Svindal Immer auf der Kante

Späte Höhepunkte: Lindsey Vonn gewinnt 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nochmals Abfahrts-Bronze.

Die Abfahrt bei der WM in Are machen sie noch, dann beenden Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal ihre großen Karrieren - diesmal wirklich. Über Sportlerleben im Grenzbereich.

Von Johannes Knuth , Are

Lindsey Vonn hat vor ein paar Tagen, zum Auftakt der alpinen Ski-WM, noch mal eine größere Audienz gewährt, vor den letzten Rennen ihrer Karriere, und wie sie im Pressezentrum so das Podium bestieg: Da hatte es den Anschein, als befände sie sich längst in einem Körper, der sehr viel älter ist als dessen 34 Jahre alte Inhaberin. Gut, die Amerikanerin war eine Stunde zuvor, im Super-G der Frauen, kopfüber in den Fangzaun gerauscht, "als hätte mich ein Lkw angefahren", sagte ...