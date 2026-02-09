Dass das Ospedale Ca’ Foncello in Treviso bei diesen Olympischen Spielen eine Hauptrolle spielen würde, war nicht vorgesehen – aber auch niemals ausgeschlossen. Im alpinen Skisport gibt es bei jedem Rennen exakt geplante Abläufe für Rettungsketten, um eine möglichst schnelle Versorgung verletzter Athleten zu garantieren. Das beinhaltet eine Erstversorgung am Hang sowie Abtransporte mit einem Helikopter, zuerst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Im Fall von Lindsey Vonn handelte es sich dabei um die Klinik in Codivilla, wo wenige Stunden nach ihrem Unfall bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo bereits eine erste Diagnose gestellt wurde.
Unfall der SkifahrerinWie Vonns Schicksal die Skiszene in Atem hält
Lesezeit: 3 Min.
Am Tag nach dem Sturz werden Details zur Verletzung der US-Skifahrerin bekannt. Im Krankenhaus in Treviso ist der Rummel so groß, dass sie zeitweise abgeschirmt werden muss – während die Skiwelt über die Folgen des Unfalls debattiert.
Von Felix Haselsteiner, Mailand
Schwerer Sturz bei Olympia:Lindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg
Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist und bricht sich das linke Bein.
Lesen Sie mehr zum Thema