Dass das Ospedale Ca’ Foncello in Treviso bei diesen Olympischen Spielen eine Hauptrolle spielen würde, war nicht vorgesehen – aber auch niemals ausgeschlossen. Im alpinen Skisport gibt es bei jedem Rennen exakt geplante Abläufe für Rettungsketten, um eine möglichst schnelle Versorgung verletzter Athleten zu garantieren. Das beinhaltet eine Erstversorgung am Hang sowie Abtransporte mit einem Helikopter, zuerst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Im Fall von Lindsey Vonn handelte es sich dabei um die Klinik in Codivilla, wo wenige Stunden nach ihrem Unfall bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo bereits eine erste Diagnose gestellt wurde.