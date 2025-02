Im größten Rätsel dieses Winters hat die Branche neue Hinweise erhalten. Lindsey Vonn hatte sich diese Skiweltmeisterschaften in Saalbach ja anders vorgestellt: ausgeschieden im Super-G, Platz 15 in der Abfahrt, 16. in der Teamkombination. „Ich wünschte, ich hätte es besser machen können“, hat die 40-jährige Skirennläuferin nun in einem Instagram-Beitrag erklärt. „Ich habe mein Bestes gegeben mit dem, was ich hatte.“ Zu mehr reichte es eben nicht. Ein Eingeständnis Vonns, das die kontroverseste Debatte dieser Skisaison eventuell voranbringt.

Nach ihrer Comeback-Ankündigung hat sich Lindsey Vonn noch Unterstellungen gefallen lassen müssen, von denen nicht wenige unanständig klangen, manche sogar mehr als das. Hinzu kam, dass so gut wie sämtliche Zweifler nur oberflächlich bis kaum über Vonns körperlichen und mentalen Zustand informiert waren. Gut drei Monate nach Saisonbeginn lassen sich nun einige Erkenntnisse ablesen, über die Comebacker, über frühere Heroen – und über die Skiszene im Allgemeinen.

These eins: Nach fünf Jahren Pause, wie im Fall von Marcel Hirscher, oder knapp sechs, wie bei Vonn, wird es im Skizirkus auch künftig schwierig bis unmöglich sein, nachhaltig unter die Besten der Welt zurückzukehren. Schwimm-Ass Michael Phelps aus den USA war ein solches Comeback einst geglückt, nach seinem Abtritt 2012 kehrte er 2016 in Rio de Janeiro auf die große Bühne zurück und gewann auf seine älteren Tage vier Goldmedaillen. Das Risiko im Becken aber ist mit Skifahren nicht zu vergleichen, allein, weil bei den Alpinisten das Wasser gefroren ist. Auf den Eispisten wirken ganz andere Kräfte, Hirscher bekam das per Kreuzbandriss schnell zu spüren. Millimeter können entscheiden – und nach den Eindrücken dieses Winters muss man zudem sagen: auch das Alter – und eventuell die Beschaffenheit der Kniegelenke.

Unklar war lange, was genau in Vonns rechtem Knie vorgeht

These zwei: Vorverurteilungen taten der Menschheit noch nie gut. Genau dazu kam es aber bei Vonn. Ihre Comeback-Pläne seien „bescheuert“, sie habe einen „Vollschuss“, betreibe „Verarschung“ und solle sich am besten in psychologische Behandlung begeben, so lassen sich einschlägige Bemerkungen einstiger Skigrößen zusammenfassen. All diese Einschätzungen erwiesen sich als falsch, spätestens nach Vonns viertem Platz im Super-G von St. Anton.

Unklar war indes lange, was genau da in Vonns rechtem Knie vorgeht. „Prothese“, hieß es anfangs, dann war von „Teilprothese“ die Rede. Richtig ist, dass sie einen Teilersatz aus Titan am zerstörten Gelenkknochen im rechten Knie hat. Dieses und andere Details zu Vonn waren ihren meinungsstarken Kritikern damals offenkundig nicht bekannt. Und man fragt sich, wer oder was diese sonst so vernünftigen Analysten Franz Klammer, Markus Wasmeier, Pirmin Zurbriggen, Sonja Nef und Michaela Dorfmeister zu ihren harten Aussagen trieb.