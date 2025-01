Ski alpin:Lindsey Vonn im Abfahrtstraining in Cortina gestürzt

Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei ihrem Comeback einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Beim ersten Training für die Weltcup-Abfahrt im italienischen Olympia-Ort Cortina d'Ampezzo stürzte die 40 Jahre alte Amerikanerin mit hervorragender Zwischenzeit kurz vor dem Ziel. Vonn fuhr danach selbst nach unten, wirkte aber leicht angeschlagen und verschwand im „Medizin-Zelt“ am Fuße der Olimpia delle Tofane. Aus diesem kam sie dann allerdings kurze Zeit später wieder heraus, rief „all good!“ und verließ den Zielraum. Ob die zwölffache Tofana-Rekordsiegerin (fünfmal Abfahrt, siebenmal Super-G) gröber verletzt ist, blieb zunächst offen. Mögliche Knochenbrüche schloss das US-Team in einer ersten Reaktion aus. Weitere Untersuchungen stehen aber noch an.