Die 40-jährige Amerikanerin war bei den Skiweltmeisterschaften in Saalbach nicht so gut wie erhofft – hat ihre schärfsten Kritiker aber widerlegt.

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Im größten Rätsel dieses Winters hat die Branche neue Hinweise erhalten. Lindsey Vonn hatte sich diese Skiweltmeisterschaften in Saalbach ja anders vorgestellt: ausgeschieden im Super-G, Platz 15 in der Abfahrt, Platz 16 in der Teamkombination. „Ich wünschte, ich hätte es besser machen können“, hat die 40-jährige Skirennläuferin nun in einem Instagram-Beitrag erklärt. „Ich habe mein Bestes gegeben mit dem, was ich hatte.“ Zu mehr reichte es eben nicht. Ein Eingeständnis Vonns, das die kontroverseste Debatte dieser Skisaison eventuell voranbringt.