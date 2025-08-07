Zum Hauptinhalt springen

Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal, hier noch 2012 als Aktive mit der kleinen Kristallkugel für den Super-G-Weltcup-Titel.
Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal, hier noch 2012 als Aktive mit der kleinen Kristallkugel für den Super-G-Weltcup-Titel. (Foto: Alessandro Trovati/AP)

Für das Ziel Olympiamedaille holt sich US-Skirennläuferin Lindsey Vonn prominente Verstärkung: Neuer Trainer der 40-Jährigen wird der Norweger Aksel Lund Svindal. Vonns ehemaliger Trainer glaubt: „Das wird eine spannende Geschichte.“

Von Korbinian Eisenberger

Nun, da gerade der Sommer sein Comeback in Deutschland gibt, fällt es zugegebenermaßen etwas schwer, sich auf eine Skipiste zu denken. Aber wer, wenn nicht die Geschwindigkeitskönigin Lindsey Vonn, vermag auch diese Transferleistung zu vollbringen. Ja, mitten im August muss einmal kurz in die Zukunft des Skisports geblinzelt werden, denn nach ihrer spektakulären Rückkehr vor einem halben Jahr hat Lindsey Vonn für die kommende olympische Saison ein Duett angekündigt. Die 40-Jährige hat den Norweger Aksel Lund Svindal als ihren neuen Trainer präsentiert. Und so beginnt das olympische Projekt Lundsey.

