Lindsey Vonn äußert sich„Ich habe das Risiko gewählt“

Der Moment, als sie in der Abfahrt stürzte: Lindsey Vonn bleibt an einem Tor hängen, verliert das Gleichgewicht und kann den Unfall nicht mehr verhindern.
Der Moment, als sie in der Abfahrt stürzte: Lindsey Vonn bleibt an einem Tor hängen, verliert das Gleichgewicht und kann den Unfall nicht mehr verhindern. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Nach ihrer jüngsten Operation meldet sich Lindsey Vonn erneut zu Wort und verteidigt ihren Start in der Abfahrt mit Kreuzbandriss: „Es war den Sturz wert.“

Skirennfahrerin Lindsay Vonn hat nach einer weiteren Operation ihre Gedanken über ihre schicksalhafte Olympia-Abfahrt geteilt. „Ich wusste, was ich tat. Ich habe das Risiko gewählt“, schrieb die 41-Jährige unter ein Instagram-Video. Vonn schildert darin zudem, dass die jüngste Operation erfolgreich verlaufen sei und sie in die USA zurückkehren könne.

Die Amerikanerin war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie am vergangenen Sonntag zur olympischen Abfahrt in Cortina d’Ampezzo angetreten. Bei ihrem Sturz hatte sich die Vancouver-Olympiasiegerin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Diese wurde bereits mehrmals operiert – was für derartige Blessuren aber nicht ungewöhnlich ist. Zuletzt hatte Vonn ein Foto gezeigt, auf dem zu sehen war, wie ihr Bein von einem sogenannten Fixateur, also einem externen Metallgerüst, gestützt wird.

Lindsey Vonn im Krankenhaus in Treviso.
Lindsey Vonn im Krankenhaus in Treviso. (Foto: @lindseyvonn via Instagram/via Reuters)

Vonn bedankte sich für die vielen Zuschriften und unterstrich, dass sie absolut bereit für die Abfahrt gewesen sei – physisch und psychisch. „Mental war ich perfekt. Klar, fokussiert, hungrig, aggressiv und doch völlig ruhig“, schrieb Vonn. Doch selbst, wenn man die stärkste Person der Welt sei, habe der Berg noch immer alle Karten in der Hand. „Es war den Sturz wert“, teilte Vonn mit. „Wenn ich nachts die Augen schließe, dann bereue ich nichts und die Liebe für das Skifahren ist immer noch da. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich wieder oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich.“ Bereits am vergangenen Freitag hatte Vonn in einer kurzen Botschaft bei X übermittelt: „Das ist ein schwieriger Weg, den ich da einschlage, aber ich schaffe das.“ Sie betonte: „Und ich bereue nichts. Ich werde immer an das Mögliche glauben. Immer.“

Nach ihrer Entlassung aus der Klinik in Treviso und der Rückkehr in die Heimat will Vonn weitere Neuigkeiten und Informationen über ihre Verletzung preisgeben. Zuvor hatte sie bereits angekündigt, dass in den USA womöglich weitere Operationen anstehen. Chefarzt Stefano Zanarella hatte in Bezug auf die Verletzung von einem komplizierten Fall gesprochen, sich aber mit dem Genesungsverlauf zufrieden gezeigt. Vonn sei eine „vorbildliche Patientin“.

