Die Weigerung einiger Fußballprofis in Frankreich, an einer Toleranzaktion der ersten und zweiten Liga teilzunehmen, hat Aufregung ausgelöst. "Das ist miserabel", sagte Frankreichs Regierungssprecher Olivier Véran am Montag im Sender France 2: "Wir müssen Werte verteidigen, die uns einen, und der Sport ist auch dazu da, dies zu tun." Homophobie sei keine Meinung, sondern ein Delikt, so Véran.

Anlässlich des Tages gegen Homophobie trugen die Spieler der französischen Ligue 1 und 2 am Wochenende Trikots, die ihre Nummer in Regenbogenfarben zeigten. Auf dem Rasen wurde vor dem Spiel zudem das Banner platziert: "Homo oder Hetero: Wir tragen alle das gleiche Trikot." Doch nicht alle Spieler beteiligten sich an der Aktion. Unmut gab es besonders wegen der Erstliga-Partie Toulouse gegen Nantes, bei der insgesamt vier Spieler das Regenbogen-Trikot verweigerten.