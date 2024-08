Die Szenen erinnerten auf beunruhigende Weise an das Drama um den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen bei der Fußball -Europameisterschaft 2021, der damals auf dem Platz einen Herzstillstand erlitten hatte. Angel Gomes, Mittelfeldspieler des OSC Lille , lag am Samstag nach einem heftigen Zusammenprall mit Amadou Koné auf dem Rasen des Stade Auguste-Delaune in Reims. Offensichtlich hatte der englische Fußballprofi das Bewusstsein verloren, Mit- und Gegenspieler erfassten den Ernst der Lage sofort: Gomes’ Kollege Rémy Cabella zog einen Sanitäter fast gewaltsam aufs Feld hin zu dem Verunglückten.

Die Spieler beider Teams bildeten während der Behandlung einen Kreis als Sichtschutz um den in London geborenen und bei Manchester United ausgebildeten Fußballer, während Lilles Trainer Bruno Genesio wutentbrannt aufs Spielfeld lief, weil er der Meinung war, Schiedsrichter Eric Wattelier habe zu spät auf den Vorfall reagiert. „Es ist für mich schwer zu sehen, wenn einer meiner Spieler angegriffen wird, denn das ist ein Angriff für mich“, sagte der Coach später in der Pressekonferenz. Der Referee zeigte dem 19-jährigen Koné für seinen brachialen Einsatz die rote Karte, doch ehe das Spiel weitergehen konnte, verging mehr als eine halbe Stunde.

In dieser endlos erscheinenden Zeit kümmerten sich mehr als ein halbes Dutzend Einsatzkräfte um den 23 Jahre Gomes, sie machten ihren Job akribisch, ohne Hektik. Unterdessen skandierten die Fans beider Klubs seinen Namen. Beide Mannschaften beobachteten die Rettungsmaßnahmen mit Sorge, der ein oder andere hatte Tränen in den Augen. „Die Spieler sahen, dass er etwas Blut erbrochen hatte“, sagte Lille-Präsident Olivier Létang später, „wir befürchteten irgendwann das Schlimmste.“ Gomes wurde auf einer Trage aus dem Stadion gebracht und im Krankenhaus von Reims behandelt.

Weitere 30 Minuten danach veröffentlichte der Verein die erste beruhigende Meldung auf der Plattform X: Der Spieler habe das Bewusstsein wiedererlangt. Später hieß es, dass er Arme und Beine bewegen könne und sich bereits erkundigt habe, ob er kommendes Wochenende gegen Angers wieder spielen dürfe. Klub-Chef Létang, der Angel Gomes im Rettungswagen ins Krankenhaus begleitet hatte, berichtete schließlich, dass die Ergebnisse der ersten Tests „eher positiv“ seien. Entwarnung folgte dann am Sonntagvormittag: Die neurologischen Untersuchungen seien ohne beunruhigende Ergebnisse geblieben, ebenso der Scan der Wirbelsäule. Gomes wurde noch während der Nacht nach Lille zurückgebracht. Er muss sich nun den üblichen Checks nach Schädel-Hirn-Traumata unterziehen, ehe er in den Spielbetrieb zurückkehren kann.

Auch Goncalo Ramos und Marseilles Moumbagna verletzen sich am ersten Spieltag

Sein Klub Lille, der nach dem Erfolg gegen Jose Mourinhos Fenerbahce Istanbul in den Playoffs gegen Slavia Prag um den Einzug in die Champions-League kämpft, gewann die Partie übrigens 2:0. Nach dem Spiel gingen beide Mannschaften geschlossen in beide Fankurven. Die Reims-Spieler hatten sogar ein eigens beflocktes Trikot mit der Aufschrift „Courage, Angel“ dabei, das sie den gegnerischen Anhängern präsentierten. „Es war emotional sehr schwierig für die Spieler, für das Personal“, sagte Lilles Trainer Genesio. Sein Kollege aus Reims, Luka Elsner, ergänzte, der junge Koné, dessen übertriebener Einsatz das Unglück verursacht hatte, sei „äußerst betroffen“. Er hoffe, der unerfahrene Spieler habe „seine Lektion gelernt“.

Die schwere Verletzung von Gomes war nicht die einzige am ersten Spieltag der Ligue 1: Bereits im Eröffnungsspiel am Freitagabend hatte sich der Mittelstürmer von Paris Saint-Germain, Goncalo Ramos, beim 4:1 in Le Havre eine schwere Knöchelverletzung zugezogen – er muss nach Vereinsangaben mit einer dreimonatigen Pause rechnen. Tags darauf war beim 5:1-Auswärtserfolg von Olympique Marseille bei Stade Brest der kamerunische Angreifer Faris Moumbagna mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Feld getragen worden.