Leonardo Jardim ist erneut als Trainer beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco entlassen worden. Sein Nachfolger ist Robert Moreno, der bis November spanischer Nationalcoach war. Der 42-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022. Jardim hatte erst im Januar Thierry Henry abgelöst und zuvor schon von 2014 bis Ende 2018 erfolgreich in Monaco gearbeitet. Moreno soll den Tabellensiebten der Ligue 1 zurück in die Europapokal-Ränge führen. Den Posten als Nationaltrainer musste er trotz erfolgreicher EM-Qualifikation wieder an seinen Vorgänger Luis Enrique abtreten, der wegen eines privaten Schicksalsschlags pausiert hatte.