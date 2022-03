Mercedes in der Formel 1

Ungewohnte Perspektive: Lewis Hamilton konnte die schnellsten Autos beim Rennen in Dschidda nur aus der Ferne bestaunen.

Nach dem zweiten Saisonrennen zeichnet sich ab, dass die Silberpfeile den Anschluss an Ferrari und Red Bull verloren haben. Auf dem Weg zum ersehnten achten Titel befindet sich Lewis Hamilton in einer komplexen psychologischen Situation.

Von Philipp Schneider

Manchmal sind es die Geschichten, die sich in den am wenigsten ausgeleuchteten Ecken zutragen, die am meisten erzählen über den großen Zusammenhang der Dinge. Wenn ein Formel-1-Rennen zu Ende geht, wenn der Sieger die Ziellinie überquert hat, dann sind es meist seine Worte, seine Dankesreden über Funk, die von der Regie auf die Bildschirme der ganzen Welt getragen werden. Manchmal gibt es auch besondere Umstände, die es erforderlich machen, von diesem Skript abzuweichen.