Jamie Leweling beim DFB:Der nächste Ja-ich-will-Spieler

Von Christof Kneer

Deniz Undav lief diesmal an den Reportern vorbei. Er ist zwar noch nicht so lange auf der großen Bühne unterwegs, aber natürlich kennt er inzwischen die Grundregeln, die dort gelten. Eine dieser Regeln besagt, dass Spieler, die nicht spielen, auch nicht reden, auch wenn es dem Spieler, wie in diesem Fall, schwerfällt. Undav, laut Eigenaussage ein begabter „Laberer“, hatte zwar erkennbar den ein oder anderen Schalk im Nacken, als er die Interviewzone passierte, aber er behielt sämtliche Pointen sicherheitshalber für sich. Diesmal blieb einem also nichts anderes übrig, als sich nur ein Bild von Undav zu machen, diesem demonstrativen Bühnenneuling, der auch an diesem Länderspielabend wieder eine müllsackähnliche blaue Plastiktüte mit sich herumtrug wie ein umgekehrtes Statussymbol.