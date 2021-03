Von Jonas Beckenkamp

Beim FC Bayern haben sie am Sonntagabend im Zuge der WM-Qualifikation mit einigen Bedenken Richtung Warschau geblickt. Dort passierte bei der Partie zwischen Polen und Andorra zunächst eher Herkömmliches: Robert Lewandowski schoss zwei Tore, Polen besiegte ein erwartungsgemäß völlig unterlegenes Team aus Andorra 3:0. Aber es gab eben auch diesen Nachrichtenaspekt: Nach seinen beiden Volley-Treffern (30., 55. Minute) musste Lewandowski verletzt ausgewechselt werden. Und wenn Lewandowski sich weh tut, zuckt es immer auch in München.

"Er hat ein wenig Schmerzen im Knie verspürt", sagte Polens Nationaltrainer Paulo Sousa, nachdem er seinen humpelnden Sturm-Anführer in der 63. Minute vom Feld beorderte. "Wir haben ein wenig Eis draufgepackt, er muss sich jetzt ausruhen und gut schlafen. Wir hoffen, es ist nichts Ernstes", so der Portugiese. Lewandowski verbrachte den Rest des Abends mit einer dicken, schwarzen Bandage am rechten Bein auf der Bank. Zuvor war er im engen Strafraum-Verkehr mit einem Menschen namens Albert Alavedra Jimenez, angestellt beim spanischen Drittligisten CD Calahorra, kollidiert.

Ein 22-jähriger Fußballer aus dem Dunstkreis des Hobbyfußballs verletzt den Mann, der gerade in Begriff ist, den Ewig-Rekord von Gerd Müllers 40 Toren in einer Bundesliga-Saison zu brechen. Welche Tragweite das hatte, wurde am Montag deutlicher: Wie der polnische Verband mitteilte, musste Lewandowski aufgrund seiner Blessur von der Nationalmannschaft abreisen, er habe eine "Schädigung des Seitenbandes im rechten Knie". Er kehrte nach München zurück, um sich behandeln zu lassen. Für eine "Außenbandverletzung" dieser Art sei dem Vernehmen nach eine Pause von fünf bis zehn Tagen nötig. Damit würden sich die Befürchtungen bestätigen, die noch am Sonntagabend beim Bayern-Abgesandten Uli Hoeneß für erhöhten Puls gesorgt hatten.

Technik und der Instinkt des Polen sind für den FC Bayern unersetzlich

Im Rahmen seiner Experten-Tätigkeit beim deutschen Qualifikations-Spiel gegen Rumänien bei RTL hatte der Münchner Ehrenpräsident sorgenvoll erklärt: "Mir ist gerade das Herz stehen geblieben, ich hoffe nur, dass nicht viel passiert ist." Später hatte Hoeneß sogar höchstpersönlich per Telefon Infos aus Polen eingeholt und zunächst von moderater Entwarnung berichtet.

Lewandowskis Ausfall wäre für die Bayern in der aktuellen Lage und bei seiner bombastischen Form fatal. Denn meist verliefen die Spiele der Münchner in dieser Saison so, dass er irgendwann gesetzmäßig seine ein, zwei Tore (gegen Hertha BSC auch mal vier) machte - egal gegen wen. Und egal, ob es ihn irgendwo zwickte.

Mit Eric-Maxim Choupo-Moting stünde mittlerweile zwar Ersatz bereit und auch Thomas Müller hatte als Mittelstürmer schon seine Momente, aber das breite Kreuz, die Technik und der Instinkt des Polen sind auch für den FC Bayern unersetzlich. Zur Linderung der Sorgen trägt bei, dass es Lewandowski seit Jahren nie schwerer erwischt hat. Er hat seinen Körper mit eisernem Training und optimierter Ernährung so gestählt, dass er auch mal mit ein paar Zipperlein spielen kann. Oder sogar mit einem Bänderriss in der Schulter, wie 2017 gegen Real Madrid.

So schlimm ist es diesmal nicht, aber an Fußballspielen ist bei ihm nun über die Ostertage wohl nicht zu denken. Sein Einsatz gegen RB Leipzig gilt nun als unwahrscheinlich und auch Polens Nationalteam muss vorerst ohne ihn auskommen. Dort bildet er normalerweise mit dem Herthaner Krzysztof Piatek das Sturmduo - am Mittwoch im Spitzenduell in Quali-Gruppe I in Wembley gegen England muss Nationaltrainer Sousa nun umplanen.